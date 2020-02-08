Общество
Lenta.ruОбвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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с чего всё началось
Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи.Интерфакс05:20
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В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу: есть жертвы
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Футбол
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ФИФА не подтвердила информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
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Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
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Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
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На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна
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Политика
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Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
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Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
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