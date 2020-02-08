Общество

Lenta.ruLenta.ruОбвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медике-убийце

Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи.
Интерфакс05:20

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Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

РБК06:04

Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе

РИА Новости05:17

Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медике-убийце

Интерфакс05:20

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после сообщений о ветеранах

RT на русском05:18

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийстве ветеранов

ТАСС05:18

Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе

Российская газета05:26

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Lenta.ru05:15
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

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В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
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Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Происшествия

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Происшествия

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу

Коммерсантъ 07:45
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

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Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
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Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости 07:24
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В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»

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Овощи помогут в лечении жировой болезни печени

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Двести посетителей казино заразились норовирусом в Луизиане

Врачи обнаружили норовирус у как минимум двухсот посетителей казино.
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

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Смартфон с гибким экраном Motorola Razr вышел из строя после 27 тысяч циклов сгибания и разгибания в тесте издания CNET.
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Гаджеты

Microsoft выпустила ещё одно обновление для Windows 7

Компания Microsoft ранее заявляла, что обновления Windows 7 проводить больше не будет.
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Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Соболев забил свой первый гол за «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Партизана» на 48-й минуте матча Кубка Париматч Премьер.
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Армия и оружие

Едва не сбитый Израилем пассажирский самолет оказался иракским

Минобороны России сообщало, что самолеты Израиля чуть не сбили лайнер со 172 пассажирами, летевший из Тегерана.
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Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

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Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

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В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах

Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
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Рудковская показала себя в полотенце и без макияжа

Яна Рудковская не устает демонстрировать в Instagram роскошные луки — дизайнерские платья, укладки от дорогих стилистов и макияж от ведущих визажистов.
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

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