Происшествия
Вести.RuОбвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
По словам адвоката, Миниахметову вернули служебное удостоверение, другие документы и личные вещи. Ранее следователю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от обвиняемого в уголовном деле.
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