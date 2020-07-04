Происшествия

Вести.RuВести.RuОбвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

По словам адвоката, Миниахметову вернули служебное удостоверение, другие документы и личные вещи. Ранее следователю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от обвиняемого в уголовном деле.
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Раскрыты детали задержания следователя по особо важным делам

Lenta.ruвчера в 17:53

Адвокат рассказал о допросе следователя Миниахметова

РЕН ТВ13:04

Следователь Миниахметов передал коллегам находящиеся в его производстве дела

ТАСС12:51

Подозреваемого во взятке следователя центрального аппарата СК отпустили

РБК12:17

Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Вести.Ru10:15

Адвокат Миниахметова прокомментировал показания против подзащитного

РИА Новости09:41

Следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов, который вел ряд резонансных дел, фактически от работы отстранен

Эхо Москвы13:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
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Футбол

Локомотив — Сочи 0:0

Матч между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" станет центральным в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги, "сине-бело-голубые" имеют шансы досрочно оформить на выезде чемпионство.
РИА Новости вчера в 17:10
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
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Происшествия

В Баку при пожаре на фабрике красок пострадали четыре человека

REGNUM 14:44
Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

Lenta.ru 13:03
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
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Шоу-бизнес

Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы

3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Расширенная версия ленты «Текст» появилась в Сети раньше анонсируемого срока.
Live24 07:22
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Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в 26-м туре чемпионата России

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в матче 26-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:23
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

The GEEK вчера в 03:16
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Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
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Политика

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
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Хоккей

Доус может продолжить карьеру в «Ак Барсе»

«Ак Барс» стал одним из претендентов на нападающего Найджела Доуса, сообщает интернет-издание БИЗНЕС Online.
Sport24.ru 02:48
Кино

В YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне

ИА Красная Весна 15:34
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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Наука

В затопленных пещерах Мексики обнаружены шахты древних индейцев

Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 12:08
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
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Общество

В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова

Художественный руководитель Театра Эстрады, актер Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в больнице, он «жив и здоров».
РБК 14:12
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
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Шоу-бизнес

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
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Культура

Певица Даффи призвала Netflix удалить польский фильм «365 дней»

Игромания.ру 14:41
Общество

В США установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США за сутки превысило предыдущий антирекорд с начала эпидемии и составило 57 497, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты 00:15
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Игры

Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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