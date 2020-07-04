Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСледователь СК Миниахметов фактически отстранен от работы

Старший следователь ГСУ СК Руслан Миниахметов, в отношении которого было возбуждено и позднее отменено Генпрокуратурой уголовное дело о коррупции, передал коллегам находившиеся в его работе дела. "Фактически обязанности он пока не выполняет", - заявил ТАСС адвокат Константин Трапаидзе.
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с чего всё началось

Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат

Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе. СК обвинил Миниахметова во взяточничестве в особо крупном размере, но заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела.
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