Происшествия
Московский КомсомолецСледователь СК Миниахметов фактически отстранен от работы
Старший следователь ГСУ СК Руслан Миниахметов, в отношении которого было возбуждено и позднее отменено Генпрокуратурой уголовное дело о коррупции, передал коллегам находившиеся в его работе дела. "Фактически обязанности он пока не выполняет", - заявил ТАСС адвокат Константин Трапаидзе.
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с чего всё началось
Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе. СК обвинил Миниахметова во взяточничестве в особо крупном размере, но заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела.РИА Новости09:23
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