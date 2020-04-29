Общество
Lenta.ruГлавред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
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Главред «Эха Москвы» Венедиктов извинился перед журналисткой за домогательства
Национальная служба новостей12:49
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сделал сразу несколько заявлений, в которых он призывает отменить карантин в Соединенных Штатах.
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Армия и оружие
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Российская газета 03:20
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Большая часть очагов заражения приходится на медучреждения. В России с начала пандемии коронавируса погибли более 70 медицинских работников.
Деловое.ТВ 09:42
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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«Безумный зверь» с Мадагаскара поможет разобраться в эволюции на островах
Животное получило латинское название Adalatherium hui, что в переводе означает «безумный зверь Ху Яоминя».
N+1 13:02
Армия и оружие
NI: Россия обладает самой мощной пушкой в мире
Журнал The National Interest заявил, что Россия обладает самой мощной в мире пушкой.
Актуальные Новости 08:29
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Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе
Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
Lenta.ru 12:03
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
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Общество
Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина
За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, ограничения нужно продлить.
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Политика
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Киев, 29 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Некоторые карантинные ограничения на Украине будут ослаблены с 11 мая 2020 года, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 29 апреля на заседании правительства.
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Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов на российском телевидении.
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Общество
В интернете выставили на продажу данные россиян, бравших микрозаймы
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Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08