Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОбвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков

Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Артура Катанского.
Читать в источнике
Комментировать238

Подробнее о событии

СМИ показали видео с обвиняемым в госизмене пенсионером из Владивостока

РБК08:31

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене пенсионеру из Владивостока

RT на русском08:16

Арестованным по обвинению в госизмене оказался пенсионер из Владивостока

Дождь07:21

Адвокат: арестованный за госизмену Королев изобличал иностранных разведчиков в РФ

ТАСС08:19

Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков

Lenta.ru08:44

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

РИА Новости07:13

РЕН ТВ публикует первое видео с обвиняемым в госизмене россиянином

РЕН ТВ05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Здоровье

В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

«У мальчика было назначение на препарат «Спинраза», но минздрав не собирался его исполнять», − написала на своей странице на Facebook общественница Надежда Болсуновская.
Телекомпания Афонтово 04:01
Армия и оружие

США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Инфорос вчера в 06:51
Армия и оружие

Купленные Польшей F-35 оказались без оружия

Контракт на поставку в Польшу американских истребителей пятого поколения F-35 предусматривает поставку "голых самолетов" без вооружения.
Российская газета 08:33
Армия и оружие

Джеффри заявил, что США не хотят смены сирийского правительства

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не хочет смены сирийского правительства.
iReactor 09:56
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Экономика

Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
RT на русском 04:52
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 31 января составил $562,3 млрд, увеличившись за неделю на $2,5 млрд, или на 0,4%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
REGNUM 08:21
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Время Пресс 01:14
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

RT на русском 09:10
Политика

Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Телеканал RTVI вчера в 01:57
Политика

Врио главы Чувашии возглавит правительство республики

Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
РИА Новости 09:47
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
РИА Новости 10:03
Технологии

Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы

Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
3DNews 03:35
Происшествия

В Москве задержан поджигатель суда

Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 09:38
Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Автоновости дня 08:50
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН вчера в 12:15
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
Общество

Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина, на котором китайский лидер изображен в медицинской маске.
РИА Новости 08:53
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 оснастят камерой с 64-Мп сенсором

Территория новостей 09:20
Происшествия

Силовики задержали министра транспорта Карелии

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
ТАСС 09:54
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС 09:35
Футбол

Душевное интервью Сутормина. Диалоги о рыбалке с Селиховым, саранча в Астрахани, кавказский характер Газзаева

Почему Сутормин не остался в детской школе «Спартака»
Матч ТВ 07:51
Происшествия

В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.
Газета.Ru 07:18
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Политика

В Верховной Раде пролилась кровь Тимошенко

Аргументы недели 06:44
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное