Происшествия
РЕН ТВОбвиненный в педофилии чиновник РСХН уволен
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиненного в развращении несовершеннолетней девочки, уволили с должности. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе ведомства.
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Увлекся пестиками и тычинками: чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии
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