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Политика На Украине попросили ослабить карантин Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин регионах Украины.

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