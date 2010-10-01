Происшествия
РЕН ТВОбвиненный в педофилии чиновник РСХН уволен
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиненного в развращении несовершеннолетней девочки, уволили с должности. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе ведомства.
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Адвокат: помощник главы Россельхознадзора не является фигурантом уголовного дела
BFM.ru24 апреля в 13:13
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые».
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В Петербурге к административной ответственности привлекли 59-летнюю жительницу Приморского района Петербурга, которая нарушила режим самоизоляции.
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Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Общество
Россия обогнала КНР по числу случаев заражения коронавирусом
Москва, 27 апреля 2020, 11:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147, что на 2681 больше, чем в Китае.
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Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
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Заявление своей жены Регины Тодоренко о домашнем насилии прокомментировал Влад Топалов 26 апреля, на своей странице в Instagram.
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Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Геном вируса простого герпеса расшифрован учеными
Геном вируса простого герпеса расшифрован учеными, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о временном переименовании Цхинвала в Сталинир - его советское название.
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
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В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Футбол
УЕФА выделил 236,5 млн евро для помощи национальным ассоциациям
УЕФА на официальном сайте объявил о выделении 236,5 млн евро в помощь всем 55 национальным ассоциациям.
Спорт-Экспресс 11:41
Футбол
Фабрегас отказался от зарплаты и будет платить сотрудникам клуба
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отказался от своей зарплаты сроком на четыре месяца, чтобы помочь клубу преодолеть кризис из-за пандемии коронавируса.
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Если вас бьют, значит вы не смогли создать комфорт для мужчины, задумайтесь над этим.
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