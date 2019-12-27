Происшествия

РБКРБКОбвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики. Адвокат Игорь Суслин сообщил, что Федоров написал заявления в Следственный комитет и областное управление ФСБ.
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с чего всё началось

Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках

НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.
РИА Новости25 декабря в 02:49

Подробнее о событии

СК: Федоров, обвиняемый в сбыте наркотиков, совершил суицид. Есть свидетели

Город55.ру07:55

Полиция: в телефоне погибшего «омского Голунова» нашли геометки с закладками

НГС5508:25

Омич, заявлявший, что ему подбросили наркотики, сам попал под электричку

РИА ОмскИнформ02:04

«Такое может случиться с каждым»: как избежать участи омского «Голунова»?

Om1.ru04:13

Невеста омича, погибшего на ж/д путях странной смертью, отрицает версию о суициде

БК5504:48

У омича, которого нашли обезглавленным после истории с наркотиками, через 2 недели была назначена свадьба

РИА СуперОмск05:37

«Сотрудничай и ничего не отрицай, тогда дадут условно» - в заявлении для УФСБ погибший омич Федоров

Новый Омск06:52
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Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
РБК 08:01
Хоккей

«Авангард» заключил новые контракты с Емелиным и Широковым

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты сроком на два года с защитником Алексеем Емелиным и нападающим Сергеем Широковым, информирует пресс-служба омского клуба.
Чемпионат 06:43
Происшествия

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Вести.Ru вчера в 04:54
Театры

В ярославском Волковском театре сделают новую малую сцену

Ревизор.ру 07:00
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 05:44
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Общество

Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера

Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
RT на русском 07:22
Шоу-бизнес

Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне

Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Вечерняя Москва вчера в 06:01
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск 25 декабря в 08:10
Политика

Путин обсудил ситуацию в Идлибе и Ливии с членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил повышение террористической активности в сирийской провинции Идлиб.
РБК 08:13
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января

Россия и Украина договорились о взаимном отказе от претензий с 1 января 2020 года в ходе переговоров по газу.
RT на русском 08:38
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору колбасы к новогоднему столу

Например, шпик на срезе сервелата должен быть белым или чуть розоватым, желтый цвет говорит о том, что колбаса просрочена.
REGNUM 00:53
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru вчера в 07:12
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Происшествия

Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды

Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Вести.Ru 06:31
Армия и оружие

На Северном флоте оценили активность НАТО в Арктике в 2019 году

НАТО активно увеличивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность, заявил в пятницу командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.
РИА Новости 08:41
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница погибла во время сдачи норм ГТО в бассейне. Об этом сообщат "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:30
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru 25 декабря в 04:01
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Космос

Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами

Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости 00:07
Политика

В Кремле сообщили о проработке визита Путина в Вифлеем

Визит Президента России Владимира Путина в Вифлеем, запланированный на 23 января, находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:07
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Авто

La Gazzetta dello Sport показала эскиз «Феррари» 2020 года

Презентация «Феррари»-2020 состоится 11 февраля. Постеры «Феррари» для Гран-при «Формулы-1» – особый вид искусства.
Sports.ru 08:33
Шоу-бизнес

Апина рассказала о состоянии Моисеева

WomanHit.ru вчера в 10:06
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Главное