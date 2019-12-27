Происшествия
РБКОбвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики. Адвокат Игорь Суслин сообщил, что Федоров написал заявления в Следственный комитет и областное управление ФСБ.
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с чего всё началось
НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.РИА Новости25 декабря в 02:49
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