Общество

News.ruNews.ruОбвиняемая в шпионаже Цуркан впервые раскрыла детали дела против неё

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан рассказала, что сторона обвинения пытается обвинить её в шпионаже, ссылаясь на копию анкеты агента молдавской разведки с данными, который совпадают с её.
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Карина Цуркан впервые раскрыла детали дела о шпионаже в пользу Молдавии

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже (ст. 276 УК) в интервью РБК впервые раскрыла детали предъявленного ей обвинения.
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Заместители российского министра побывали на допросе по делу о шпионаже

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Дело о шпионаже против бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан основано на анкете «молдавского агента»

Дождьвчера в 06:43

Карина Цуркан впервые рассказала о материалах своего дела

BFM.ruвчера в 10:27

Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Цуркан раскрыла детали обвинения в шпионаже

Коммерсантъвчера в 07:48

Обвиняемая в шпионаже Цуркан впервые раскрыла детали дела против неё

News.ruвчера в 07:06

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

РБК02:27

Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже

Ведомостивчера в 06:28
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество

Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области.
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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Общество

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С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
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В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
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Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Ведомости 07:31
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъем для зарядки гаджетов

Еврокомиссия придерживалась добровольного подхода в вопросе универсальной зарядки для гаджетов в течение шести лет.
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Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
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Савин назначен новым генеральным директором ХК «Трактор»

Новым генеральным директором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" назначен Иван Савин.
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Главе Верхневолжья показали новые автобусы

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Космос

В Великобритании сняли красочное падение внеземного объекта

Жители Англии стали свидетелями падения внеземного объекта. Фотографию с его изображением разметило Европейское комическое агентство.
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Samsung запатентовала смартфон необычной формы

Станет ли необычный смартфон реально существующим, пока неясно.
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Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье

Умеренное употребление алкоголя, занятия спортом и правильное питание могут продлить жизнь человека.
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Авто

Новый Kia Sorento раскрыт полностью на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
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Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

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Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ

Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
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Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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В Китае разработан экспресс-тест для выявления коронавируса

С помощью экспресс-теста, как утверждают китайские специалисты, возможно за 8-15 минут выявить коронавирус 2019-nCoV в организме.
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Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
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«Крылья Советов» подписали защитника из Алжира

Защитник сборной Алжира по футболу Мехди Зеффан стал игроком "Крыльев Советов". Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.
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Huawei не планирует возвращаться к сервисам Google

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Политика

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обратилась за помощью к Путину

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину.
Московский Комсомолец 06:12
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