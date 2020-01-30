Общество
News.ruОбвиняемая в шпионаже Цуркан впервые раскрыла детали дела против неё
Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан рассказала, что сторона обвинения пытается обвинить её в шпионаже, ссылаясь на копию анкеты агента молдавской разведки с данными, который совпадают с её.
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с чего всё началось
Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже (ст. 276 УК) в интервью РБК впервые раскрыла детали предъявленного ей обвинения.РБКвчера в 05:36
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