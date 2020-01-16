Происшествия

РБКРБКОбвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Суд освободил из-под стражи обвиняемую в шпионаже бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, сообщил РБК ее адвокат Иван Павлов. Он уточнил, что решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции.
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Обвиняемая в шпионаже бывший топ-менеджер «Интер РАО» Цуркан освобождена из СИЗО

Коммерсантъ06:43

Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Известия06:16

Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

РБК06:31

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан выпустили из СИЗО

Интерфакс06:19

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО, сообщил адвокат

РИА Новости06:36

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

ТАСС06:06

Обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан вышла из СИЗО «Лефортово»

Эхо Москвы07:00
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Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 14:59
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
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Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 14 января в 08:28
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Политика

«Единая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Кроме всего прочего, речь шла о том, чтобы наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру главы правительства и представленных им вице-премьеров и министров.
ГЛАС.RU вчера в 16:26
Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
RT на русском 08:28
Кино

Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»

Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Политическая Экспертиза вчера в 08:20
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Общество

Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в мире

Исполнительный директор модного дома Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет миллионы.
Говорит Москва 04:56
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»

Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Известия 03:44
Политика

Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Портал Поиск 03:54
Общество

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru 08:20
Политика

Греф эмоционально высказался о политике властей: «О каком доверии можно вести речь?»

«Ты не можешь долго пробыть в бизнесе, политике, если тебе твои клиенты, твои граждане не доверяют и если нет отношения доверия в твоей команде», — подчеркнул спикер.
БИЗНЕС Online 08:02
Транспорт

Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже

С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Аргументы неделi. Крым 07:11
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо вчера в 02:12
Технологии

Microsoft перестала поддерживать Windows 7

По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Astera 13 января в 16:55
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
Политика

Путин предложил закрепить индексацию пенсий в конституции

Президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию предложил конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий.
Life.ru вчера в 05:26
Авто

Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Дни24 06:38
Футбол

«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу

Чемпионат 07:26
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Политика

Лавров заявил, что всегда честно исполнял обязанности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО (У) МИД РФ в Ташкенте, рассказал, что в сложившемся в Ливии положении ещё крайне рано говорить о восстановлении государственности в этой стране.
REGNUM 04:49
Происшествия

Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
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