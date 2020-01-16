Происшествия
РБКОбвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи
Суд освободил из-под стражи обвиняемую в шпионаже бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, сообщил РБК ее адвокат Иван Павлов. Он уточнил, что решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции.
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Политика
Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Политика
«Единая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Кроме всего прочего, речь шла о том, чтобы наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру главы правительства и представленных им вице-премьеров и министров.
Политика
Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Происшествия
В Коми за взятку задержали министра МВД
В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Общество
Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в мире
Исполнительный директор модного дома Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет миллионы.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»
Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Политика
Греф эмоционально высказался о политике властей: «О каком доверии можно вести речь?»
«Ты не можешь долго пробыть в бизнесе, политике, если тебе твои клиенты, твои граждане не доверяют и если нет отношения доверия в твоей команде», — подчеркнул спикер.
Транспорт
Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже
С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Политика
Путин предложил закрепить индексацию пенсий в конституции
Президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию предложил конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий.
Футбол
«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Политика
Лавров заявил, что всегда честно исполнял обязанности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО (У) МИД РФ в Ташкенте, рассказал, что в сложившемся в Ливии положении ещё крайне рано говорить о восстановлении государственности в этой стране.