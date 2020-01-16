Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОбвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО

В четверг, 16 января, из СИЗО "Лефортово" вышла Карина Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвокатов, Цуркан изменили меру пресечения на более мягкую.
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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Иван Павлов.
ТАСС06:06

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Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

РБК06:31

Обвиняемая в шпионаже бывший топ-менеджер «Интер РАО» Цуркан освобождена из СИЗО

Коммерсантъ06:43

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО, сообщил адвокат

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Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан отпустили из-под стражи

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Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан выпустили из СИЗО

Интерфакс06:19

Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Известия06:16

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

ТАСС06:06
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»

Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
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