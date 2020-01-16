Происшествия
ТАССОбвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Иван Павлов.
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Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Политика
Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Россия и США провели консультации по стратегической стабильности
Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Политика
Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию
«Президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения», — сказал Андрей Клишас.
Здоровье
Названы 10 продуктов, оказывающие негативное воздействие на сердце
Как уточняют врачи, употребление названных ими продуктов в пищу способствует сгущению крови, повышает давление и активирует развитие воспаления, касающегося сердечно-сосудистой системы организма.
Политика
Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ
Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Здоровье
Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка
По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Футбол
Вместо Игбуна был госпитализирован его друг
В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Происшествия
«Поступил не по-мужски». Единоросса Жамбалова исключили из партии
По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, Жамбалов поступил не по-мужски, скрывшись с места преступления и начав предпринимать попытки уйти от ответственности.
Футбол
Алексей Сафонов: Не уверен, что Исламхан усилит «Зенит»
Агент Алексей Сафонов прокомментировал сообщение о возможном переходе 26-летнего полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Исламхана в «Зенит».
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Рада приняла закон об обучении на госязыке
Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича готовится к свадьбе
Официально Даша Жукова уже вышла замуж за греческого миллионера Ставроса Ниархоса – это событие произошло в октябре и было строго засекреченным.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Политика
Порошенко вспомнил о потере аэропорта Донецка, забыв о своем приказе
Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вспомнил в своем Instagram о боях за аэропорт Донецка, случившихся пять лет назад.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.