Происшествия

ТАССТАССОбвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Иван Павлов.
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Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан отпустили из-под стражи

Эхо Москвы10:23

Обвиняемая в шпионаже бывший топ-менеджер «Интер РАО» Цуркан освобождена из СИЗО

Коммерсантъ06:43

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО, сообщил адвокат

РИА Новости06:36

Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

РБК06:31

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан выпустили из СИЗО

Интерфакс06:19

Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Известия06:16

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

ТАСС06:06
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