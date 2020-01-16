Происшествия
ТАССОбвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Иван Павлов.
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Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Общество
Брянские предприятия примут участие в выставке в Берлине
Брянские предприятия получили приглашения для участия в международной торговой выставке «Зеленая неделя - 2020».
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Политика
Путин разъяснил суть предложенных изменений в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию не затрагивают ее фундаментальных основ.
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Происшествия
Посольство РФ оказалось в эпицентре беспорядков в Бейруте
Здание российского дипведомства находилось в эпицентре столкновений между полицией и протестующими, сообщил в эфире канала «Россия-24» советник-посланник посольства РФ в Ливане Вячеслав Махсудов.
Политика
Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Общество
Путин начал послание к Федеральному собранию с вопросов демографии
Путин отметил, что в школах, где уже существуют столовые, бесплатное горячее питание для учащихся младших классов должны начать предоставлять с 1 сентября 2020 года, в тех учреждениях, где их нет – срочно заняться их оборудованием.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян
Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Наука
Ученые расшифровали геном загадочного гигантского кальмара
Политика
Мишустин оценил затраты на реализацию послания президента в 2020 году
Кандидат на пост главы Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме оценил масштаб расходов на реализацию задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Хоккей
«Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам
Сибирь одержала победу над Амуром (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Платинум Арене в Хабаровске.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Политика
Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше, рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Здоровье
В России в два раза сократилось потребление алкоголя
За последние десять лет россияне стали меньше пить и курить.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Политика
Греф высоко оценил претендента на пост премьера России Мишустина
Глава Сбербанка Герман Греф считает профессионалом главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина, которого президент Владимир Путин выдвинул на должность премьер-министра.
Происшествия
В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек
Общество
Владимир Путин поручил увеличить доплаты учителям
Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию дал поручение увеличить доплаты учителям.
Политика
Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой
Как сообщила канцелярия премьера Израиля, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с Наамой Иссахар - осужденной в России израильтянкой, сообщает в четверг В сообщении отмечается, что по итогам разговора "оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос".
Политика