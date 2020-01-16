Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Иван Павлов.

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

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