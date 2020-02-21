Происшествия

RT на русскомRT на русскомОбвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Подбросившего Голунову наркотики полицейского решили отпустить

Lenta.ru07:21

Суд 26 февраля решит вопрос о смягчении меры пресечения фигуранту «дела Голунова» Денису Коновалову

Агентство Москва07:34

СК попросил смягчить меру пресечения экс-полицейскому из дела Голунова

РБК06:50

СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

РИА Новости06:45

Мосгорсуд 11 марта рассмотрит жалобы на арест полицейских из «дела Голунова»

Интерфакс06:17

СК просит домашний арест для признавшего вину по делу Голунова экс-полицейского Коновалова

ТАСС07:10

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

RT на русском06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Общество

В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Коммерсантъ 18:15
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 18:15
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Происшествия

На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке

Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».
Петербургский дневник 14:18
Политика

Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
РИА Новости 15:29
Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 11:30
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 16:29
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Lenta.ru 12:42
Политика

Макрон: конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 17:40
Политика

Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия

Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.
RT на русском 13:33
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
ТАСС 10:40
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском 15:25
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Армия и оружие

В расход пошли танки «Сабра»: потери турецкой армии в Сирии

Военные эксперты в первую очередь обратили внимание на то, что в расход пошли танки М60 турецкой армии.
Военное обозрение 19:14
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Общество

Гороскоп на 20 февраля: Овнов ждут испытания на работе

Вам придется продемонстрировать все свои профессиональные умения и навыки: на работе может случиться непредвиденная ситуация, требующая немедленного решения.
Primpress.ru 19 февраля в 18:20
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Красная весна 16:01
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Религия

22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу.
Фома 05:41
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Интерфакс-Спорт вчера в 22:00
Гаджеты

Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone

Покупать новый iPhone наиболее выгодно в феврале или марте, поскольку к этому моменту цена уже намного ниже стартовой осенней, а до следующей презентации остается еще полгода.
BFM.ru 18:47
Общество

В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус

Пассажирский вагон отцепили от поезда Киев — Москва и отправили в санитарный тупик на станции Брянск-Орловский 21 февраля.
REGNUM 01:56
Политика

Максима Каца исключили из «Яблока»

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Ведомости 15:37
Единоборства

Умереть или победить. Фьюри и Уайлдер выяснят, кто номер один

Впервые Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) встретились друг с другом на ринге 1 декабря 2018 года.
Life.ru 19 февраля в 23:30
Футбол

Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»

Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Российская газета 16:25
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное