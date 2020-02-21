Происшествия
RT на русскомОбвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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Общество
В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Происшествия
На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке
Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».
Политика
Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР
Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Политика
Макрон: конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом, передает ТАСС.
Политика
Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия
Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Армия и оружие
В расход пошли танки «Сабра»: потери турецкой армии в Сирии
Военные эксперты в первую очередь обратили внимание на то, что в расход пошли танки М60 турецкой армии.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Общество
Гороскоп на 20 февраля: Овнов ждут испытания на работе
Вам придется продемонстрировать все свои профессиональные умения и навыки: на работе может случиться непредвиденная ситуация, требующая немедленного решения.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Религия
22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу.
Хоккей
Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Гаджеты
Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Покупать новый iPhone наиболее выгодно в феврале или марте, поскольку к этому моменту цена уже намного ниже стартовой осенней, а до следующей презентации остается еще полгода.
Общество
В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус
Пассажирский вагон отцепили от поезда Киев — Москва и отправили в санитарный тупик на станции Брянск-Орловский 21 февраля.
Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Единоборства
Умереть или победить. Фьюри и Уайлдер выяснят, кто номер один
Впервые Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) встретились друг с другом на ринге 1 декабря 2018 года.
Футбол
Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»
Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.