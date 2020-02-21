Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

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