Происшествия

RT на русскомRT на русскомОбвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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СК просит домашний арест для признавшего вину по делу Голунова экс-полицейского

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ТАСС07:10

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

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