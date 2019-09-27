с чего всё началось

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Театры Актер Андрей Семенов умер во время спектакля в Калуге Актер калужского ТЮЗа Андрей Семенов умер во время спектакля, говорится в сообщении на сайте театра.

Происшествия Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.

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Политика В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Политика Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией Руководитель МИД России подчеркнул, что при принятии решения о приостановке авиасообщения с Грузией было объявлено, что это временная мера — она будет отменена, «когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», сообщает РИА Новости.

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Энергетика Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти быстрее ожидаемого Уровень добычи нефти саудовской компанией Saudi Aramco восстанавливается с опережением графика после атаки на её предприятия.

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