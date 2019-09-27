с чего всё началось

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

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Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

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