Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОбвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.
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 на странице в Facebook адвокат фигуранта Иван Павлов, в пятницу, 27 сентября, его подзащитному была изменена мера пресечения – подписка о невыезде.
Царьградвчера в 17:35

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Обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева выпустили из СИЗО

Эхо Москвы03:00

Ученого Кудрявцева отпустили из СИЗО из-за тяжелого заболевания

РЕН ТВвчера в 18:35

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Коммерсантъвчера в 15:07

Адвокат заявил о выходе из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого

РБКвчера в 15:38

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

РИА Новостивчера в 15:26

ФСБ отпустила обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева под подписку о невыезде

ТАССвчера в 15:16

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Lenta.ruвчера в 15:39
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Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
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Человека-паука вернули в киновселенную Marvel

Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
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Политика

Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии

Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 26 сентября в 21:42
Происшествия

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Космос

Специалисты рассказали о мощнейшей геомагнитной буре

Большинство исследователей считают самой мощной геомагнитной бурей ту, которая произошла в сентябре 1959 года.
Goroday.ru вчера в 17:35
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Авто

Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд

Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд по разгону до 400 км/ч с последующей полной остановкой.
Известия вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами

В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру вчера в 08:30
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще

Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал, что ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще.
Дни24 01:50
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Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка

ГТРК Татарстан 26 сентября в 10:31
Происшествия

По запросу США в Испании задержан гражданин России

По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru вчера в 17:46
Общество

Россиянам могут запретить курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Экономика

Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске

АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Происшествия

New York Times обвинила новгородца в убийстве

С момента убийства прошел месяц и первым молчание нарушило крупнейшее издание США New York Times.
53 новости вчера в 08:57
Политика

В МИД России предложили перенести международные мероприятия из США

Российская сторона предложила перенести все международные мероприятия из Соединенных Штатов в другие страны после отказа в выдаче виз российской делегации.
Газета.Ru 25 сентября в 20:40
Авто

В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Continental

Автоновости дня вчера в 03:54
Футбол

Баринов в юности мог оказаться в «Спартаке»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в юности мог оказаться в структуре «Спартака».
Матч ТВ 02:50
Кино

Фильм «К звёздам» стартовал в российском прокате: рецензия

Газета Metro 26 сентября в 02:10
Происшествия

Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии

Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM вчера в 08:41
Политика

Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия 26 сентября в 01:31
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Наука

Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
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Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком

Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
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Футбол

Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

RT на русском вчера в 08:56
Волейбол

Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира

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Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
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