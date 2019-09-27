Происшествия
Lenta.ruОбвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.
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с чего всё началось
Как сообщил на странице в Facebook адвокат фигуранта Иван Павлов, в пятницу, 27 сентября, его подзащитному была изменена мера пресечения – подписка о невыезде.Царьградвчера в 17:35
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Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Коммерсантъвчера в 15:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Кино
Человека-паука вернули в киновселенную Marvel
Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Политика
Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 26 сентября в 21:42
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Космос
Специалисты рассказали о мощнейшей геомагнитной буре
Большинство исследователей считают самой мощной геомагнитной бурей ту, которая произошла в сентябре 1959 года.
Goroday.ru вчера в 17:35
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Авто
Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд
Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд по разгону до 400 км/ч с последующей полной остановкой.
Известия вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами
В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру вчера в 08:30
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще
Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал, что ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще.
Дни24 01:50
Культура
Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка
ГТРК Татарстан 26 сентября в 10:31
Происшествия
По запросу США в Испании задержан гражданин России
По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru вчера в 17:46
Общество
Россиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Происшествия
New York Times обвинила новгородца в убийстве
С момента убийства прошел месяц и первым молчание нарушило крупнейшее издание США New York Times.
53 новости вчера в 08:57
Политика
В МИД России предложили перенести международные мероприятия из США
Российская сторона предложила перенести все международные мероприятия из Соединенных Штатов в другие страны после отказа в выдаче виз российской делегации.
Газета.Ru 25 сентября в 20:40
Авто
В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Continental
Автоновости дня вчера в 03:54
Футбол
Баринов в юности мог оказаться в «Спартаке»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в юности мог оказаться в структуре «Спартака».
Матч ТВ 02:50
Кино
Фильм «К звёздам» стартовал в российском прокате: рецензия
Газета Metro 26 сентября в 02:10
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM вчера в 08:41
Политика
Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия 26 сентября в 01:31
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском вчера в 08:56
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
РБК вчера в 08:29
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31