с чего всё началось

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

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Общество Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Политика Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

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Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

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