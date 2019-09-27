Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОбвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.
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 на странице в Facebook адвокат фигуранта Иван Павлов, в пятницу, 27 сентября, его подзащитному была изменена мера пресечения – подписка о невыезде.
Царьград17:35

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75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, освободили из СИЗО

Эхо Москвы22:04

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

РИА Новости15:26

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Lenta.ru15:39

Адвокат заявил о выходе из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого

РБК15:38

Ученого Кудрявцева отпустили из СИЗО из-за тяжелого заболевания

РЕН ТВ18:35

ФСБ отпустила обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева под подписку о невыезде

ТАСС15:16

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Коммерсантъ15:07
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
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Политика

Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы

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RT на русском 20:19
Общество

Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года

Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 04:50
Происшествия

В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Театры

Большой театр откроет новый сезон оперой «Сказка о царе Салтане»

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Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

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Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Общество

Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика

Лавров: США решили развалить все резолюции ООН по Ближнему Востоку

Читайте подробнее: Лавров предупредил об опасности "скрытой повестки в сфере антитеррора" Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров, выступая на общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН, заявил, что, проявляя агрессию в отношении Ирана, Штаты вредят всему Ближнему Востоку.
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Здоровье

Популярный препарат от изжоги может провоцировать рак

Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.
Дни24 25 сентября в 11:02
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
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Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
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Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета

Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Шоу-бизнес

Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж

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Общество

В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков.
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Наука

Математика упростила поиск золота

Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
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Шоу-бизнес

Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова

Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
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CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 19:13
Интернет

Поисковику Google исполнился 21 год

27 сентября американской корпорации Google исполняется 21 год, кстати, по американским меркам, сегодня день ее совершеннолетия.
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Певица похвасталась своим достижением.
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Киберспорт

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В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.
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Футбол

Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

Через несколько дней после освобождения "Краснодар" разорвал с ним контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.
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Общество

Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов

Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
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Музыка

В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике

На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.
Российская газета 05:54
Происшествия

Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
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