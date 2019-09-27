Происшествия
Lenta.ruОбвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.
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с чего всё началось
Как сообщил на странице в Facebook адвокат фигуранта Иван Павлов, в пятницу, 27 сентября, его подзащитному была изменена мера пресечения – подписка о невыезде.Царьград17:35
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
RT на русском 20:19
Общество
Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года
Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 04:50
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Театры
Большой театр откроет новый сезон оперой «Сказка о царе Салтане»
РИА Новости вчера в 04:30
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ 19:44
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Общество
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика
Лавров: США решили развалить все резолюции ООН по Ближнему Востоку
Читайте подробнее: Лавров предупредил об опасности "скрытой повестки в сфере антитеррора" Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров, выступая на общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН, заявил, что, проявляя агрессию в отношении Ирана, Штаты вредят всему Ближнему Востоку.
REGNUM 21:22
Здоровье
Популярный препарат от изжоги может провоцировать рак
Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.
Дни24 25 сентября в 11:02
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 вчера в 10:56
Общество
В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков.
Газета.Ru 05:43
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова
Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
Рамблер 15:22
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 19:13
Интернет
Поисковику Google исполнился 21 год
27 сентября американской корпорации Google исполняется 21 год, кстати, по американским меркам, сегодня день ее совершеннолетия.
Live24 04:24
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов
Певица похвасталась своим достижением.
Srnsk вчера в 18:27
Киберспорт
Bungie рассказала о контенте в бесплатной версии Destiny 2
В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.
Gmbox.ru 08:03
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
Через несколько дней после освобождения "Краснодар" разорвал с ним контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.
Уралинформбюро 09:30
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru 04:35
Музыка
В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике
На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.
Российская газета 05:54
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59