с чего всё началось

Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Шоу-бизнес Актриса Ирина Пегова впервые поделилась снимком с сестрой Актриса театра и кино Ирина Пегова впервые поделилась снимком со старшей сестрой Татьяной.

Политика Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Здоровье Недовольные зарплатами пермские врачи обратились к генпрокурору Чайке Врачи в Пермском крае записали видеообращение, адресованное генпрокурору России Юрию Чайке и министру здравоохранения страны Веронике Скворцовой.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Футбол Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Экономика Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50% Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Здоровье Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет По словам профессора, в России около 48% смертей вызвано именно этими болезнями.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Армия и оружие Китай начал готовиться к присоединению к Договору о торговле оружием Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в пятнице на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что власти страны инициировали внутренние правовые процедуры по присоединению к ДТО – Договору о торговле оружием.

Здоровье Медики назвали главные признаки микроинсульта Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Игры Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG Бывшие разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и продуманным игровым дизайном.

Единоборства Боец MMA Мирзаев проиграл нокаутом на турнире ACA 99 Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев потерпел поражение от соотечественника Шамиля Шахбулатова на турнире Абсолютного чемпионата "Ахмат" (ACA) 99 в Москве.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.