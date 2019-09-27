Происшествия
РИА НовостиОбвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
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Как сообщил на странице в Facebook адвокат фигуранта Иван Павлов, в пятницу, 27 сентября, его подзащитному была изменена мера пресечения – подписка о невыезде.Царьград17:35
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