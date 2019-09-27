Происшествия
Lenta.ruОбвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.
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с чего всё началось
Как сообщил на странице в Facebook адвокат фигуранта Иван Павлов, в пятницу, 27 сентября, его подзащитному была изменена мера пресечения – подписка о невыезде.Царьградвчера в 17:35
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Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Коммерсантъвчера в 15:07
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Происшествия
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Происшествия
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Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
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СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
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Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
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Ведомости вчера в 09:59
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
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Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 04:50
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В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду
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Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
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Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк
Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
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Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
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Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
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В Народной милиции ДНР сообщили, что с 26 по 27 сентября украинская армия 22 раза обстреляла самопровозглашённую республику.
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Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
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РИА Новости вчера в 13:40
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Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
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Известия вчера в 18:13
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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
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Ряд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.
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Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
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