с чего всё началось

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Происшествия Посетитель устроил стрельбу в московском клубе Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

Политика СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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Происшествия В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

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Политика В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.

Общество Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Космос В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.

Энергетика Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов подтвердил, что зимой 2019 года целые регионы Украины могут остаться без отопления, если не будет подписан контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», а Россия прекратит транзит природного газа через территорию Украины.

Шоу-бизнес Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Политика В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

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Единоборства Боец MMA Мирзаев проиграл нокаутом на турнире ACA 99 Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев потерпел поражение от соотечественника Шамиля Шахбулатова на турнире Абсолютного чемпионата "Ахмат" (ACA) 99 в Москве.

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Политика Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.

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Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Политика МИД назвал безрассудством новые санкции США против России МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.

Политика Ряд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.