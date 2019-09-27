с чего всё началось

Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО

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