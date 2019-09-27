Происшествия

ВедомостиВедомостиОбвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО

Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
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 на странице в Facebook адвокат фигуранта Иван Павлов, в пятницу, 27 сентября, его подзащитному была изменена мера пресечения – подписка о невыезде.
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