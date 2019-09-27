Происшествия
Lenta.ruОбвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте. Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Игры
Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров
Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
Gmbox.ru 06:36
Игры
Call of Duty: Modern Warfare отправит игроков в Санкт-Петербург
News.ru 25 сентября в 03:33
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости вчера в 12:42
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Московский Комсомолец 25 сентября в 11:17
Единоборства
Магомед Исмаилов победил Артема Фролова
Спорт-Экспресс 14:50
Политика
Лавров: доминирование Запада тает
«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.
URA.Ru 15:57
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Авто
Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги
Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.
За рулем 05:35
Шоу-бизнес
Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru вчера в 08:01
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 09:22
Общество
С 2020 года не придется подтверждать стаж бумажками
С января 2020 года при обращении за госуслугами не придется подтверждать трудовой стаж документально.
Русская Планета 10:21
Космос
С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»
Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.
Коммерсантъ 25 сентября в 10:30
Политика
Вызванный на допрос Порошенко сбежал из Украины
Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу об организации прохода кораблей украинских военно-морских сил через Керченский пролив.
Российский Диалог 11:11
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров нежно поздравил Ани Лорак с днем рождения
Артист разместил фотографию с Ани Лорак и подписал ее: «С днем рождения, божественная».
Телеканал 360° 10:52
Хоккей
Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»
Финский нападающий Патрик Лайне заключил новый контракт с «Виннипегом».
Sportbox.RU 15:08
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Гаджеты
Xiaomi выпустит менее тысячи революционных Mix Alpha
Ferra вчера в 00:12
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила добычу нефти в 9,8 млн баррелей в сутки
Саудовская Аравия восстановила уровень добычи нефти в 9,8 млн баррелей в сутки.
Известия 14:57
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
По запросу США в Испании задержан гражданин России
По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru 17:46
Политика
Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной
Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
РБК 17:22
Происшествия
В подвале китайского чиновника нашли более 13 тонн золота
Помимо обнаруженных в подвале более 13 тонн золота и сотен килограммов денег в долларах, евро и юанях, чиновник владел несколькими особняками общей площадью более 1 000 кв. м. и крупными суммами на счетах.
Красная весна 01:06
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца
Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
iReactor 06:21
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 04:45