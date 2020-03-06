Происшествия

Газета.RuГазета.RuОбвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали обвиняемого в нескольких эпизодах сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой 35-летнего сотрудника Дорожно-патрульной службы ГИБДД. Об этом Znak.com рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.
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В Екатеринбурге по обвинению в педофилии задержали сотрудника ГИБДД

Znak.com01:11

В Екатеринбурге за секс с 12-летней задержали инспектора ГИБДД

КП - Екатеринбург01:19

В Екатеринбурге задержали сотрудника ГИБДД за связь с 12-летней школьницей

66.ru01:15

В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан сотрудник ГИБДД

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Задержан сотрудник ГИБДД Екатеринбурга за связь с 12-летней девочкой

Московский Комсомолец Екатеринбург02:13

На екатеринбургского гаишника завели уголовные дела за секс с 12-летней девочкой

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Инсайд: в Екатеринбурге задержан педофил — сотрудник дежурной части городской ГИБДД

URA.Ru00:24
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Автор YouTube-канала Shamook выпустил видеоролик, где с помощью технологии DeepFake заменил актера Алека Гиннеса, исполнившего роль джедая в четвертом эпизоде «Звездных войн», на Юэна Макгрегора.
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Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
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Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
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Сборная России сыграет с Венгрией в Будапеште на «Пушкаш-Арене»

Матч Лиги наций Россия — Венгрия пройдет на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште.
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Неадекватный москвич избил фельдшера скорой помощи, испугавшись защитных костюмов

5 марта на подстанцию скорой помощи в Люблино поступил вызов.
Комсомольская правда 04:44
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Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

ГКРЧ должна была дать разрешение операторам на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE) 10 марта.
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Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку

МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».
Известия 04:07
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
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В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском вчера в 03:35
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В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу

В четверг в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 01:52
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32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
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В Steam появилась ещё одна экспериментальная функция — новостной центр

Компания Valve рассказала про уже восьмую экспериментальную функцию Лаборатории Steam — новостной центр.
Игромания.ру 04:26
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Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Общество

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Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
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Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
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Суд закрыл дело о долге Анастасии Заворотнюк

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Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж Дочь разоблачила спортсмена после его скандального интервью.
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Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
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Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
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В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке

Отрасль потеряла около 27 миллиардов рублей. В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке.
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В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
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