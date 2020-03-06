Происшествия
Газета.RuОбвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали обвиняемого в нескольких эпизодах сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой 35-летнего сотрудника ДПС ГИБДД. Об этом Znak.com рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.
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На екатеринбургского гаишника завели уголовные дела за секс с 12-летней девочкой
Екатеринбург Онлайн00:47
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Политика
Житель Иваново попросил Путина помочь решить его проблему с отоплением
В Иваново местный житель обратился к Путину с просьбой помочь ему решить проблемы с отоплением в его жилище, отметив, что не смог решить этот вопрос через губернатора.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Армия и оружие
В Турции рассказали о «нейтрализации» в Идлибе 21 сирийского военного
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
В пятницу, 6 марта, стало известно, что президент Владимир Путин на встрече с руководителями четырёх фракций Госдумы заявил, что поправки в Конституцию России на данный момент сильно востребованы.
Культура
Чем закончился сериал «Триггер»
Энергетика
Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу
Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
Авто
Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80
Компания Genesis начала продажи своего первого серийного кроссовера Genesis GV80 на рынке США.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Наука
В СФУ выяснили почему кедр научился выживать в горах
Политика
Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников
Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Космос
Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной
Ученые Токийского университета в Японии пришли к выводу, что жизнь распространена во Вселенной, однако инопланетных организмов, возможно, нет в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути.
Культура
Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью
Телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил юмориста Сергея Светлакова за то, что тот отказался назвать его мразью в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
Общество
Валентина Матвиенко рассказала, как она бережётся от коронавируса
Россию эпидемия коронавируса по большому счёту не коснулась — в том числе благодаря правильным и своевременно принятым профилактическим мерам.
Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Политика
Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Кино
Перенос нового фильма о Джеймсе Бонде обойдется в $30-50 млн
СМИ узнали, в какую сумму обойдется перенос нового фильма о Джеймсе Бонде.
Общество
Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса
Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.