В Екатеринбурге задержали обвиняемого в нескольких эпизодах сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой 35-летнего сотрудника ДПС ГИБДД. Об этом Znak.com рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

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