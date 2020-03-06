Происшествия

Газета.RuГазета.RuОбвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали обвиняемого в нескольких эпизодах сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой 35-летнего сотрудника ДПС ГИБДД. Об этом Znak.com рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.
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Сексом с 12-летней девочкой занимался не только задержанный сотрудник ГИБДД. Дикая история от ее мамы

66.ru05:20

На Урале сотрудника ГИБДД обвинили в надругательстве над девочкой

РИА Новости01:56

Инсайд: в Екатеринбурге задержан педофил — сотрудник дежурной части городской ГИБДД

URA.Ru00:24

В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан сотрудник ГИБДД

ТагилСити.ру01:12

В Екатеринбурге по обвинению в педофилии задержали сотрудника ГИБДД

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На екатеринбургского гаишника завели уголовные дела за секс с 12-летней девочкой

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В Екатеринбурге за секс с 12-летней задержали инспектора ГИБДД

КП - Екатеринбург01:19
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Политика

Житель Иваново попросил Путина помочь решить его проблему с отоплением

В Иваново местный житель обратился к Путину с просьбой помочь ему решить проблемы с отоплением в его жилище, отметив, что не смог решить этот вопрос через губернатора.
РЕН ТВ 07:41
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
RT на русском 07:54
Космос

Гранит науки: Астрономы зарегистрировали мощнейший взрыв во Вселенной

Эхо Москвы 00:34
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Армия и оружие

В Турции рассказали о «нейтрализации» в Идлибе 21 сирийского военного

Красная весна 01:39
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

В пятницу, 6 марта, стало известно, что президент Владимир Путин на встрече с руководителями четырёх фракций Госдумы заявил, что поправки в Конституцию России на данный момент сильно востребованы.
Форпост Северо-Запад 00:27
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Культура

Чем закончился сериал «Триггер»

Вокруг ТВ вчера в 11:46
Энергетика

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
РБК 05:46
Авто

Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80

Компания Genesis начала продажи своего первого серийного кроссовера Genesis GV80 на рынке США.
Автоновости дня 01:43
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
РИА Новости 07:05
Наука

В СФУ выяснили почему кедр научился выживать в горах

Naked Science 03:08
Политика

Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Lenta.ru 07:51
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Космос

Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной

Ученые Токийского университета в Японии пришли к выводу, что жизнь распространена во Вселенной, однако инопланетных организмов, возможно, нет в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути.
Lenta.ru 06:13
Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью

Телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил юмориста Сергея Светлакова за то, что тот отказался назвать его мразью в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out.
Lenta.ru 05:05
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Политика

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

Piter.tv 06:33
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
Финансы

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
РЕН ТВ 05:00
Общество

Валентина Матвиенко рассказала, как она бережётся от коронавируса

Россию эпидемия коронавируса по большому счёту не коснулась — в том числе благодаря правильным и своевременно принятым профилактическим мерам.
Парламентская газета 05:28
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Авто

General Motors представил платформу для электрокаров

Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Somanyhorses вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Политика

Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
News.ru вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Подмосковье Сегодня 04 марта в 13:45
Кино

Перенос нового фильма о Джеймсе Бонде обойдется в $30-50 млн

СМИ узнали, в какую сумму обойдется перенос нового фильма о Джеймсе Бонде.
iReactor 07:47
Общество

Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса

Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 07:49
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