Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила «Фонтанке» результаты стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Соколова. Последние останки Анастасии Ещенко водолазы нашли через полтора месяца после убийства.

с чего всё началось

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского признал, что обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов был в состоянии вменяемости в момент совершения преступления. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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