Происшествия

Газета.RuГазета.RuОбвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского признал, что обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов был в состоянии вменяемости в момент совершения преступления. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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с чего всё началось

Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила «Фонтанке» результаты стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Соколова. Последние останки Анастасии Ещенко водолазы нашли через полтора месяца после убийства.
Фонтанка.Ру05:49

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Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова признали вменяемым

78.ru07:14

Эксперты признали вменяемым историка Соколова

Санкт-Петербургские ведомости06:45

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, признан вменяемым

Петербургский дневник06:06

Историка Олега Соколова признали вменяемым: состояния аффекта не было, но могут потребовать повторную экспертизу

КП - Санкт-Петербург06:32

Психиатры признали вменяемым историка Олега Соколова

Piter.tv06:07

Олег Соколов признан вменяемым по итогам экспертизы

Телеканал Санкт-Петербург06:36

Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

Фонтанка.Ру05:49
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Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия

Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям

Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся, сдался следователям, сообщает Telegram-канал Baza.
Московский Комсомолец 02:53
Политика

ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента

«С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в публикации на сайте фонда.
РБК 06:45
Спорт

Канадская каноистка оправдала допинг ночью с экс-бойфрендом

Газета.Ru 07:39
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Экономика

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.
Интерфакс 08:09
Происшествия

Депутата Самарской области подозревают в организации убийства супруга

RT на русском 08:09
Происшествия

На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти

На месте крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта полиция нашла три тела из девяти, сообщает TMZ.
Газета.Ru 07:55
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Культура

Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»

Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Pravda.Ru 08:04
Шоу-бизнес

Галкина смыло волной на пляже в Тасмании

Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
ФАН 05:29
Общество

Опрос: россиянам не нравится излишний милитаризм в День Победы

Моя Москва.онлайн 05:26
Армия и оружие

Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Lenta.ru 07:48
Общество

Китайским туристам закрыли въезд в Россию

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Российский союз туриндустрии, все списки безвизовых групп аннулированы, групповые поездки китайцев в Россию приостановлены.
ToDay News Ufa 03:30
Политика

Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
ТАСС 08:19
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Общество

Патриарх Кирилл прокомментировал практику суррогатного материнства

Суррогатное материнство, во многих странах запрещенное законом, несет в себе смысловые подмены, влечет эксплуатацию женщин из незащищенных слоев населения и поощряет торговлю детьми.
Российская газета 08:17
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Политика

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Известия 07:58
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Авто

Компания Nissan выпустит новый компактный кроссовер

Первое изображение нового бюджетного паркетника японской марки показали на сегодняшней пресс-конференции компании, посвященной будущему брендов Nissan и Datsun в Индии.
Автоновости дня вчера в 10:55
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

Российская газета 06:22
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей

Накануне модель поделилась первым совместным видео с Гогунским, на котором он нежно держит ее за руку во время ужина в московском ресторане «Страна, которой нет».
StarHit.ru вчера в 22:00
Космос

SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Stalink.
РБК вчера в 22:26
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Вести.Ru вчера в 23:00
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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