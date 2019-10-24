Общество

Газета.RuГазета.RuОбвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до конца декабря

Реакция Уилана была эмоциональной, пишут СМИ. Арест продлили до 29 декабря - в закрытом для прессы режиме. Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана в отводе прокурора.
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Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до 29 декабря

Коммерсантъ06:34

Уилан о своём деле: вместо Бонда поймали мистера Бина на каникулах

RT на русском05:12

Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года

Интерфакс - Россия04:16

Обвиняемый в шпионаже американец Уилан останется под арестом до конца года

Аргументы и Факты06:00

Уилан сравнил себя с Мистером Бином на каникулах

Интерфакс04:39

Адвокат заявил, что суд рассмотрит дело Пола Уилана по существу примерно в мае 2020 года

ТАСС04:50

Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат

РИА Новости05:24
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Газета.Ru вчера в 02:32
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Грузия передала России хакера Сумбаева

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В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
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В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
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РБК 05:40
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
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РБК 05:37
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
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Московский врач-онколог Всеволод Матвеев провел уникальную операцию по удалению тромба у пациентки с раком левой почки в старейшей клинике немецкого города Хомбург.
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Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Армия и оружие

В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей

В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
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Мосгорсуд сохранил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

РИА Новости 07:00
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
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Происшествия

Суд в Бангладеш приговорил к казни 16 человек за убийство студентки

Московский Комсомолец 03:34
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
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В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая.
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Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
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Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

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Общество

Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе

Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
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«Газпром нефть» и тюменские власти создают нефтепромышленный кластер

Все проекты будут реализованы в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром (создают «Газпром нефть», правительство и Тюменский государственный университет).
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Россия примет ЧМ по пляжному футболу 2021 года

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Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

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Происшествия

В Архангельске убили мать шестерых детей

Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
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Армия и оружие

Сирия дала России новые инструменты. Пора опробовать

Окончание сирийской войны даёт России два принципиально новых инструмента.
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ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы

В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.
Советский спорт 04:09
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