Общество
Газета.RuОбвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до конца декабря
Реакция Уилана была эмоциональной, пишут СМИ. Арест продлили до 29 декабря - в закрытом для прессы режиме. Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана в отводе прокурора.
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Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Происшествия
Грузия передала России хакера Сумбаева
Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена.
Единоборства
Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
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Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Здоровье
Столичный онколог провел уникальную операцию в немецкой клинике
Московский врач-онколог Всеволод Матвеев провел уникальную операцию по удалению тромба у пациентки с раком левой почки в старейшей клинике немецкого города Хомбург.
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Происшествия
Суд в Бангладеш приговорил к казни 16 человек за убийство студентки
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
Происшествия
В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших
Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая.
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
Общество
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
Экономика
«Газпром нефть» и тюменские власти создают нефтепромышленный кластер
Все проекты будут реализованы в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром (создают «Газпром нефть», правительство и Тюменский государственный университет).
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Армия и оружие
Сирия дала России новые инструменты. Пора опробовать
Окончание сирийской войны даёт России два принципиально новых инструмента.
Футбол
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.