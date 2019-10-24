Реакция Уилана была эмоциональной, пишут СМИ. Арест продлили до 29 декабря - в закрытом для прессы режиме. Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана в отводе прокурора.

Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до конца декабря

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