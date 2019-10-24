Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана утверждает, что ни один из свидетелей не замечал, чтобы американец вел себя как иностранный шпион.

Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат

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