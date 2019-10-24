Общество
РИА НовостиНи один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат
Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана утверждает, что ни один из свидетелей не замечал, чтобы американец вел себя как иностранный шпион.
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Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Известия вчера в 20:50
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ вчера в 04:45
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты посчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Общество
Внешность средневекового человека воссоздали по скелету
Скелет, захороненный 600 лет назад, помог ученым воссоздать внешность средневекового человека, сообщает Sky News.
Газета.Ru 22 октября в 13:35
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Политика
Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников
Главы пяти стран региона Сахель на саммите "Россия — Африка" планируют обсудить с Владимиром Путиным возможность размещения российских военных советников.
РИА Новости 07:17
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Фигурное катание
Российские фигуристы сутки добирались до Канады
Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Происшествия
В Петербурге суд вернул иск Михаилу Цакунову на 2 млн рублей
Дзержинский районный суд Петербурга вернул исковое заявление оппозиционеру Михаилу Цакунову, который хотел отсудить у Минфина 2 млн рублей.
АБН 10:17
Футбол
Болельщики «Ливерпуля» перепутали Гент с Генком и не попали на матч
Два болельщика "Ливерпуля" в среду собирались посмотреть матч любимой команды против бельгийского "Генка", но не смогли сделать этого из-за собственной ошибки.
Pravda.Ru 07:19
Общество
Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Герасименко
«Государственная дума постановляет: дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении», — цитирует документ агентство городских новостей «Москва».
Известия 10:31
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Политика
Осужденному пожизненно активисту в Китае присудили премию Сахарова
Европарламент присудил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова уйгурскому правозащитнику Ильхаму Тохти.
Росбалт 10:37
Футбол
Моуринью отклонил предложение «Боруссии»
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito.
Спорт-Экспресс 10:42
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Кино
Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре
Дни24 вчера в 06:06
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военное дело вчера в 08:58
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 09:18
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22