Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. Суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. По делу проходят четыре фигуранта.

с чего всё началось

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина. По ее словам, в суд поедут только юристы.

Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

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