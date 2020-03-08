Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъОбвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина. По ее словам, в суд поедут только юристы.
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с чего всё началось

Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. Суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. По делу проходят четыре фигуранта.
РИА Новостивчера в 01:02

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Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

РИА Новостивчера в 01:02

Интересы обвиняемых по крушению МН17 в Гааге представят адвокаты

Красная веснавчера в 04:53

Адвокат исключила появление на суде обвиняемых по делу о гибели MH17

РБКвчера в 04:09

Адвокат рассказала о сроках судебного процесса по делу МН17

Газета.Ruвчера в 01:50

Адвокат одного из обвиняемых по делу о сбитом в Донбассе «Боинге» подтвердила, что они не появятся в суде

Эхо Москвывчера в 05:00

Главные новости к утру 8 марта

Коммерсантъвчера в 00:06

Юрист Кутьина рассказала, что дело о крушении МН-17 в Донбассе затянут до полугода

Народные новости07 марта в 20:40
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Финансы

Цена на нефть приближается к рисковому сценарию ЦБ

Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.
ПРАЙМ 04:51
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
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Королёва подарила Глушко на день рождения «резиновую куклу» из шариков

Певица Наташа Королёва подарила своему мужу Сергею Глушко на день рождения «резиновую куклу» из шариков в форме Тарзана.
Актуальные Новости вчера в 14:05
Политика

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
ТАСС вчера в 17:07
Происшествия

В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке

Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:20
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России

Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
News.ru 01:11
Общество

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

Российская газета вчера в 12:02
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье

В вашей Конституции не может быть слова «Бог». Заявление редакции «Новой газеты»

«Новая газета», пытаясь достучаться до разного рода ведомств — от администрации президента до Министерства здравоохранения, — уже сообщала, что в России насчитывается около тысячи больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
Новая газета 05 марта в 19:01
Финансы

Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%

Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
RT на русском 05:04
Шоу-бизнес

Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием

Президент отметил незаурядный талант и замечательные вокальные данные актрисы Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летним юбилеем.
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Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru вчера в 15:47
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru вчера в 02:23
Теннис

Турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

С 12 по 22 марта в Индиан-Уэллсе должны были пройти мужской турнир категории «Мастерс-1000» и женский турнир серии Premier Mandatory.
Bookmaker-ratings.ru 02:27
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Экономика

Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
РБК 04:36
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
Финансы

Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Национальная служба новостей 04:06
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Экономика

Индексы Уолл-стрит рухнули на открытии торгов

Фондовый рынок США начал торги 6 марта глубоко в «красной зоне» из-за продолжающейся паники вокруг эпидемии коронавируса.
REGNUM 06 марта в 10:59
Гаджеты

Intel представила первые процессоры с «маленькими» и «большими» ядрами

Первые процессоры с «большими» и «маленькими» ядрами выпустит Intel в 2022 году, сообщает 8 марта iXBT.
Красная весна вчера в 14:39
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Авто

Новый Lada Largus получит фары с линзами

В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Российская газета 07 марта в 12:40
Происшествия

На премьер-министра Судана совершено покушение

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Экономика

Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
REGNUM 04:10
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Общество

Фото записки Путину девушки из Иваново показали на телевидении

Аргументы недели вчера в 15:36
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