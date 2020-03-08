Происшествия
КоммерсантъОбвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге
Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина. По ее словам, в суд поедут только юристы.
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с чего всё началось
Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. Суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. По делу проходят четыре фигуранта.РИА Новостивчера в 01:02
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Юрист Кутьина рассказала, что дело о крушении МН-17 в Донбассе затянут до полугода
Народные новости07 марта в 20:40
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