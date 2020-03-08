Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъОбвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина. По ее словам, в суд поедут только юристы.
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с чего всё началось

Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. Суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. По делу проходят четыре фигуранта.
РИА Новостивчера в 01:02

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Адвокат одного из обвиняемых по делу о сбитом в Донбассе «Боинге» подтвердила, что они не появятся в суде

Эхо Москвывчера в 05:00

Интересы обвиняемых по крушению МН17 в Гааге представят адвокаты

Красная веснавчера в 04:53

Главные новости к утру 8 марта

Коммерсантъвчера в 00:06

Адвокат рассказала о сроках судебного процесса по делу МН17

Газета.Ruвчера в 01:50

Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

РИА Новостивчера в 01:02

Адвокат исключила появление на суде обвиняемых по делу о гибели MH17

РБКвчера в 04:09

Юрист Кутьина рассказала, что дело о крушении МН-17 в Донбассе затянут до полугода

Народные новости07 марта в 20:40
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Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Футбол

Карпин оценил вероятность дебюта Мамаева за «Ростов» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.
Матч ТВ 06:56
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
ТАСС 06:01
Шоу-бизнес

Старую жизнь завершают завтра принц Гарри и его жена Меган

Ежегодная служба в Вестминстерском аббатстве завершит двухмесячную историю «развода» Гарри и Меган с кланом Виндзоров.
LentaChel.ru вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Культура

Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
ТАСС 04:32
Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

РБК вчера в 10:57
Происшествия

В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ

РИА Новости 06:30
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Lenta.ru 05:31
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии

Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 12:10
Экономика

Специалист объявил о начале нового кризиса после обвала цен на нефть

Директор Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев проанализировал ситуацию на рынке нефти, которая привела к стремительному обвалу цен на черное золото и к падению курса рубля.
РЕН ТВ 05:59
Футбол

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

RT на русском вчера в 02:47
Общество

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Lenta.ru вчера в 04:47
Футбол

Ювентус — Интер 2:0

LiveSport.ru вчера в 15:11
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Общество

Россиянам пообещали «нормальное лето»

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

Газета.Ru 04:51
Футбол

Смородская о чемпионстве «Локомотива»: «Состав я обеспечила. Больше 70% игроков куплены мной»

Больше 70 процентов игроков были куплены мной.
Sports.ru 05:01
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Коммерсантъ 06:18
Экономика

Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Газета.Ru 04:31
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть

Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Говорит Москва 05:35
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