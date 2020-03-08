Политика
BFM.ruСуд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе. Самолет «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17, разбился в Донецкой области в июле 2014 года.
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Юрист Кутьина рассказала, что дело о крушении МН-17 в Донбассе затянут до полугода
Народные новости07 марта в 20:40
В Нидерландах в понедельник стартует процесс по делу о сбитом в Донбассе Boeing-777
Эхо Москвывчера в 16:00
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Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
Авто
В РФ начались продажи нового Mercedes-Benz GLE Coupe
Российский офис марки назвал цены и комплектации новой купеобразной версии кроссовера Mercedes-Benz GLE.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Общество
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей
В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Гаджеты
Apple отложила выпуск недорогого iPhone SE 2
Из-за сбоев с поставками комплектующих откладывается и выпуск недорогого iPhone SE 2, который также может выйти под названием iPhone 9. Есть информация, что этот смартфон находится на финальной стадии проверки производства, однако недостаток комплектующих тормозит его запуск.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Экономика
Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Происшествия
Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки
Футбол
«Челси» разгромил «Эвертон» на «Стэмфорд Бридж»
Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Хоккей
2 очка Наместникова помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»
Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Питание Путина соответствует его возрасту, заявил диетолог
Андреа Маркес, являющийся диетологом и специалистом в области питания Европейского медицинского института ожирения, рассказал о том, что рацион питания Владимира Путина полностью соответствует его возрасту и оптимален.
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала «Стамбул»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро состоится тендер на проект строительства канала "Стамбул", который пойдет между Черным и Мраморным морями в обход пролива Босфор.
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Футбол
Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, подозреваемый в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая, останется под стражей на время следствия, сообщает агентство Рейтер.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Хоккей
ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо»
Политика
Бывший соратник Эрдогана заявил о создании новой партии в Турции
Новую политическую партию собирается создать в среду, 11 марта 2020 года, бывший заместитель премьер-министра Турции Али Бабаджан, о чем он 9 марта заявил телеканалу Fox TV.