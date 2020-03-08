Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе. Самолет «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17, разбился в Донецкой области в июле 2014 года.

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

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