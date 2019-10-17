Происшествия
РИА НовостиОбвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Да", — ответили Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова на соответствующий вопрос журналистов.
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В Ленинский райсуд Екатеринбурга сегодня привезли трех подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
Эхо Москвы в Екатеринбурге08:35
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
Европейско-Азиатские новости06:00
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Гаджеты
Защита по отпечатку пальца смартфонов Samsung оказалась бесполезной
Компания Samsung признала наличие уязвимости в своих телефонах Galaxy S10, из-за которой любой человек может обойти систему защиты устройства.
Lenta.ru 10:02
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер вчера в 15:07
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post вчера в 09:51
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика
Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа
9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Происшествия
На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки
Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опять собралась замуж
Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
Paparazzi.ru 09:18
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Политика
Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
РБК 03:35
Происшествия
Симоньян предложила помощь сбежавшим от родителей «Ромео и Джульетте»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала историю 14-летней Ангелины Щербик из Турции и 17-летнего Ильи Любаса из Самары, бежавших от родителей 23 июля и до сих пор не выходивших с близкими на связь.
Взгляд.ру 03:34
Общество
Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений
Таинственный инвестор Telegram из Буффало: о ком власти США рассказали в иске к компаниям Павла Дурова Если большинство инвесторов не согласится на перенос запуска TON на конец апреля, их договор о покупке криптовалюты Gram перестанет действовать 31 октября.
Forbes 04:21