Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОбвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Да", — ответили Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова на соответствующий вопрос журналистов.
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В Ленинский райсуд Екатеринбурга сегодня привезли трех подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

Эхо Москвы в Екатеринбурге08:35

Обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО на два месяца

74.ru06:38

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском06:13

Фигуранты дела об убийстве девушки в Екатеринбурге признали вину частично

РИА Новости06:58

Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

Европейско-Азиатские новости06:00

Как брали под арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной. Репортаж Znak.com

Znak.com09:45

Суд принял решение, оставлять ли на свободе предполагаемых убийц Ксении Каторгиной

URA.Ru06:05
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Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Известия 00:35
Футбол

Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Гаджеты

Защита по отпечатку пальца смартфонов Samsung оказалась бесполезной

Компания Samsung признала наличие уязвимости в своих телефонах Galaxy S10, из-за которой любой человек может обойти систему защиты устройства.
Lenta.ru 10:02
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки

Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер вчера в 15:07
Футбол

Лионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post вчера в 09:51
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа

9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Происшествия

Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Происшествия

Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Происшествия

На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки

Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Политика

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Армия и оружие

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra 09:37
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Здоровье

Неприятный запах тела может зависеть от рациона

Live24 02:02
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

Sport24.ru вчера в 17:42
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опять собралась замуж

Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
Paparazzi.ru 09:18
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Политика

Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
РБК 03:35
Происшествия

Симоньян предложила помощь сбежавшим от родителей «Ромео и Джульетте»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала историю 14-летней Ангелины Щербик из Турции и 17-летнего Ильи Любаса из Самары, бежавших от родителей 23 июля и до сих пор не выходивших с близкими на связь.
Взгляд.ру 03:34
Общество

Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений

Таинственный инвестор Telegram из Буффало: о ком власти США рассказали в иске к компаниям Павла Дурова Если большинство инвесторов не согласится на перенос запуска TON на конец апреля, их договор о покупке криптовалюты Gram перестанет действовать 31 октября.
Forbes 04:21
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