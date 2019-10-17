Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОбвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Да", — ответили Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова на соответствующий вопрос журналистов.
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Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

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