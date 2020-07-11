Как стало известно ИА Sakh.com, задержаны подозреваемые в убийстве 8-летней Виктории Тепляковой, которая ушла из дома несколько дней назад и пропала.

с чего всё началось

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в субботу, 11 июля. Обвиняемые — семейная пара без определенного места жительства.

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

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