Происшествия

ИзвестияИзвестияОбвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в субботу, 11 июля. Обвиняемые — семейная пара без определенного места жительства.
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с чего всё началось

По подозрению в убийстве 8-летней сахалинки задержана семейная пара

Как стало известно ИА Sakh.com, задержаны подозреваемые в убийстве 8-летней Виктории Тепляковой, которая ушла из дома несколько дней назад и пропала.
Сахалин.Инфо09 июля в 20:41

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На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки

Российская газета03:29

Семейную пару арестовали после убийства девочки на Сахалине

Телеканал 360°01:55

Пять самых громких убийств детей последних лет на Дальнем Востоке

РИА Сахалин-Курилывчера в 04:49

На Сахалине взяли под стражу супругов, причастных к убийству Вики Тепляковой

АСТВ00:40

На Сахалине арестовали фигурантов дела об убийстве школьницы

РИА Новости00:36

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Известия00:47

Sakh.com узнал, как искали Вику Теплякову и подозреваемых в ее убийстве

Сахалин.Инфовчера в 01:12
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
4,5K
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
Lenta.ru 08:07
909
Политика

Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
5
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Футбол

Тульский «Арсенал» и «Тамбов» объявили стартовые составы

Матч ТВ 08:07
Общество

Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне

Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.
Российская газета 05:56
1
Футбол

Хосеп Гвардьола: «Второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии»

После 34 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице, ближайший преследователь — «Челси» — отстает на 9 очков.
Спорт-Экспресс 03:58
Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

BFM.ru 07:11
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Общество

Суд в США признал россиянина Никулина виновным в киберпреступлениях

25 июня американские судьи признали россиянина Алексея Буркова виновным в компьютерных преступлениях.
Новые Известия 05:08
47
Политика

Клишас назвал причину смены статуса собора Святой Софии в Стамбуле

В комментарии агентству "Интерфакс" парламентарий назвал отсутствие авторитетного православного лидера в Константинопольской церкви одной из причин смены статуса собора.
РЕН ТВ вчера в 13:12
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
7
Политика

Украинские СМИ сообщили о российской авиации над Донбассом

Российская авиация снова летает над Украиной, в том числе над территориями ДНР и ЛНР, неподконтрольными Киеву.
Российский Диалог 02:42
1
Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
1
Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
17
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
14
Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
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Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 04:23
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Шоу-бизнес

«Повзрослели наши дети»: кадром со съемок «Сватов-7» поделился Белых

В своем Instagram актер опубликовал снимок, на котором запечатлены все основные герои сериала, собравшиеся за одним столом.
Privet-Rostov.ru 03:04
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском вчера в 06:21
430
Политика

Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшем проведении саммита в "нормандском формате", передает "Новое время".
Газета.Ru вчера в 13:52
13
Происшествия

Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда

Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля.
Известия 07:27
Политика

В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»

Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
82
Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Здоровье

Роспотребнадзор в Хабаровском крае призвал продлить меры против COVID-19

Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предписывает продлить введенные из-за COVID-19 ограничения в регионе по 7 августа, что связано с ростом количества заболевших, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 08:17
5
Общество

Россиянам с 15 июля начислят новые выплаты до 15 тысяч рублей

Жители России получат материальную помощь от правительства страны с 15 июля.
iReactor вчера в 09:23
13
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии

Российская газета 04:10
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
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