Происшествия
ИзвестияОбвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в субботу, 11 июля. Обвиняемые — семейная пара без определенного места жительства.
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с чего всё началось
В пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области сообщили, что сейчас «проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств» трагедии.Daily Stormвчера в 05:36
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Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
REGNUM вчера в 13:02
Политика
Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США
Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.
Газета.Ru 05:00
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Общество
В России выявлено 6611 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло на 6611 за сутки, достигнув 720 547 инфицированных.
BFM.ru 03:55
Хоккей
В НХЛ первый хоккеист отказался участвовать в рестарте сезона
Защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хэмоник отказался играть в возобновлении текущего сезона НХЛ.
Metaratings 02:48
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости вчера в 10:41
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в четверг обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, в которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему украинскому президенту работается на этом посту.
РИА Новости 09 июля в 06:04
Здоровье
Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков
Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна 03:39
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Авто
«Силовые машины» перешли к практическому этапу создания газовых турбин большой мощности
ТАСС вчера в 03:20
Общество
Число умерших от коронавируса в Тульской области достигло 150 человек
По оперативным данным на 10:35 субботы, 11 июля, в Тульской области зарегистрировано ещё 63 официально подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 04:18
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Происшествия
На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих
Следственным отделом ОМВД России по Новому Уренгою 10 июля возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:03
Происшествия
В Севастополе еще девять человек заразились коронавирусом
Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.
SM News 05:02
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Футбол
Игрок-гей из АПЛ написал анонимное письмо, опубликованное в The Sun: «Надеюсь, однажды смогу признаться. Чувствую себя в ловушке»
Английский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста из АПЛ, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Sports.ru 03:48
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России
Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Шоу-бизнес
21-летний Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера
Британские СМИ сообщают, что старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин сделал предложение своей подруге Николе Пельтц.
Super.ru 02:38
Армия и оружие
Британский самолет провел многочасовую разведку у границ России
Lenta.ru вчера в 15:26
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20