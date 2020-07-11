с чего всё началось

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в субботу, 11 июля. Обвиняемые — семейная пара без определенного места жительства.

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Политика Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,7K

Общество В России выявлено 6611 новых случаев коронавируса Число случаев COVID-19 в России выросло на 6611 за сутки, достигнув 720 547 инфицированных.

Хоккей В НХЛ первый хоккеист отказался участвовать в рестарте сезона Защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хэмоник отказался играть в возобновлении текущего сезона НХЛ.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в четверг обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, в которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему украинскому президенту работается на этом посту. 513

Здоровье Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube. 52

Шоу-бизнес Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.

Происшествия На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих Следственным отделом ОМВД России по Новому Уренгою 10 июля возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении.

Происшествия В Севастополе еще девять человек заразились коронавирусом Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.

Общество Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас. 131

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин. 275