Происшествия
РИА НовостиОбвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Максим Пашков.
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Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Происшествия
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Футбол
Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Футбол
Александр Зинченко сделал предложение своей девушке
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
Общество
Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании
Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о болезни актрисы
О состоянии здоровья актрисы родные знаменитости написали на странице в Instagram, специально заведенной для поддержки Заворотнюк.
Политика
Эрдоган резко раскритиковал главу МИД Германии
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с резкой критикой в отношении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который выступил за ограничение экспорта оружия в Турцию на фоне проводимой в Сирии операции против курдов, сообщает издание Bild.
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
Религия
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед-2»
Ролик опубликовала студия Sony Pictures. Главные роли в картине исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова.
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству организовать проведение регулярных исследований того, как молодежь ведет себя в интернете.
Общество
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Экономика
Отчетность Netflix успокоила инвесторов
Ранее бумаги Netflix потеряли с момента публикации последней отчетности порядка 21%.
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге
В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Экономика
Глеб Франк заплатит на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Начальная стоимость 41 лота была 125,5 млрд руб. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.