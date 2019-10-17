Общество

РИА НовостиРИА НовостиОбвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Максим Пашков.
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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

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Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин уехал из России

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