Общество
РИА НовостиОбвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Максим Пашков.
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Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Армия и оружие
«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты
Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге частично признали вину
Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной признали вину по части обвинений.
Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Общество
Только 1 из 100 тюльпанов, купленных на рынке в Амстердаме, зацветает
Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Авто
Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x
Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Политика
Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»
16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Политика
США помогли России предотвратить теракты
Россия, в свою очередь, помогла американской стороне в расследовании теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года.
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Политика
Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
Единоборства
Макгрегор обозначил дату своего следующего боя и имя соперника
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор бросил вызов другому экс-обладателю титула Фрэнки Эдгару.
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Экономика
В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты
Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.
Хоккей
Адмирал — Локомотив 3:4 (Серия буллитов)
Ярославский «Локомотив» обыграл «Адмирал» в матче регулярного розыгрыша КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 после буллитов.
Экономика
В мэрии Екатеринбурга объяснили, зачем повышать налог на имущество
Комиссия мэрии Екатеринбурга по бюджету и экономической политике вынесла на рассмотрение гордумы изменения в расчетах налога на имущество физических лиц.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Происшествия
В Калининграде пойдут под суд вербовщики террористов
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, по версии следствия, младший из обвиняемых - приверженец радикальных течений ислама, поддерживающий участников "Джебхат ан-Нусра" (запрещена решением суда на территории Российской Федерации), в Калининградской области настойчиво убеждал своего 19-летнего соотечественника присоединиться к этой организации.
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.