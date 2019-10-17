Общество

РИА НовостиРИА НовостиОбвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Максим Пашков.
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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

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Айдар Губайдулин уехал в «одну европейскую страну»

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Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин уехал из России

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Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

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Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

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«Власть показала, что ничего хорошего мне ждать не стоит». Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России

Новая газета03:20

Отпущенный под подписку фигурант «дела 27 июля» Губайдулин покинул РФ

Интерфакс03:33
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Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
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В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
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Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
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США помогли России предотвратить теракты

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Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
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