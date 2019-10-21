Происшествия
ТВ ЦентрОбвиняемый по делу о гибели людей при прорыве дамбы признал вину
Суд в Красноярске арестовал начальника участка золотодобычи на два месяца по делу о гибели людей в результате прорыва дамбы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Интерфакс 18:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом
Принц Гарри устал от слухов о конфликте со старшим братом, принцем Уильямом.
Sunmag.me 15:21
Здоровье
Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом, нельзя воспринимать всерьёз.
Век 14:44
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Политика
Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию
Министр обороны США Марк Эспер прибыл сегодня, 21 октября, с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.
Евразия Daily 17:06
Происшествия
Омбудсмен и СК рассказали о семье попавшей в больницу девочки из Орла
Следственные органы пока не нашли признаков халатности в действиях органов опеки Орловской области, где попала в больницу 12-летняя девочка, которую СМИ назвали "маугли", социальные службы работали с матерью и восемью детьми после того, как недавно скончался глава семьи, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Юлия Дорофеева.
РИА Новости 17:41
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 17:43
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Metaratings вчера в 15:23
Экономика
Смольный одобрил налоговый вычет для промышленных предприятий
Правительство Петербурга поддержало поправки в закон «О налоговых льготах» — городские власти готовы предложить инвестиционный налоговый вычет тем предприятиям, которые показывают стремительный рост.
Мойка78 13:11
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Происшествия
На Бали задержали россиянку по подозрению в контрабанде наркотиков
В Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков задержали четверых иностранцев.
Москва 24 17:02
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Общество
Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»
2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Украина.ру 13:12
Здоровье
Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
Волгоградская правда вчера в 01:54
Авто
Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня 05:48
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 19 октября в 15:12
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман
Потоковый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором Клэр Фой в роли британской королевы Елизаветы II на смену пришла Оливия Колман.
Культуромания 18:09
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском 15:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 09:05
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 12:32
Происшествия
Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов
В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.
Интерфакс 09:58