Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
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В «Матросской Тишине» обвиняемый совершил самоубийство

РБК15:25

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

ТАСС14:34

СК начнет проверку по факту самоубийства мужчины в Матросской тишине

Москва 2413:42

В «Матросской тишине» начали проверку обстоятельств смерти подследственного

Вечерняя Москва13:42

Проводится проверка после самоубийства мужчины в «Матросской тишине»

РЕН ТВ14:23

Мужчина покончил с собой в «Матросской тишине»

РИА Новости12:36

Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»

Интерфакс12:22
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
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В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

РБК 13:24
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
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В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

Газета.Ru 16:24
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Кино

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На стриминговом сервисе Netflix появился второй сезон сериала "Видоизмененный углерод".
Piter.tv вчера в 09:02
Игры

Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders

Обновление Wastelanders появится в Fallout 76 7 апреля.
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Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 27 февраля в 01:30
Армия и оружие

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Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").
РИА Новости 18:06
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Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Известия 15:08
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Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
РИА Новости 10:22
Общество

25 российских СМИ объединились в «Синдикат-100»

Планировалось, что «Синдикат» образуют 100 независимых медиа, отсюда такое название.
Говорит Москва 16:15
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Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС 14:36
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:12
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa вчера в 03:33
Армия и оружие

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»

Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс вчера в 13:07
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал заявил, что Россия не сможет «взять» Одессу

Украина обладает достаточно серьезными силами, чтобы предотвратить вероятную высадку российских войск в Одессе, заявил в интервью «Укринформу» вице-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов.
Московский Комсомолец вчера в 08:00
Политика

Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
РИА Новости 10:39
Авто

Maserati тестирует новый суперкар Maserati MC20 в Италии

В сети появились фотографии нового суперкара известной компании Maserati, которого производитель вывел на тесты у себя на Родине - в Италии, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 00:40
Футбол

«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Газета.Ru 17:48
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Границы Турции с ЕС пересекли более 47 тыс. беженцев

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Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform 27 февраля в 08:08
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
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В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
TatCenter 27 февраля в 07:46
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Борис Джонсон женится и в очередной раз станет отцом

У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер.
Коммерсантъ 12:57
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В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
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В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda

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«Лион» победил «Ювентус» в первом матче Лиги чемпионов

Победу над «Ювентусом» одержал «Лион» 27 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Красная весна 26 февраля в 16:56
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Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости 18:24
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Бенавидес: я потерял уважение к Фигейредо

Боец UFC Джозеф Бенавидес прокомментировал провал Дейвесоном Фигейредо взвешивания.
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