Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 марта

Интерфакс00:30

В «Матросской Тишине» обвиняемый совершил самоубийство

РБКвчера в 15:25

В «Матросской тишине» начали проверку обстоятельств смерти подследственного

Вечерняя Москвавчера в 13:42

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

ТАССвчера в 14:34

СК начнет проверку по факту самоубийства мужчины в Матросской тишине

Москва 24вчера в 13:42

Проводится проверка после самоубийства мужчины в «Матросской тишине»

РЕН ТВвчера в 14:23

Мужчина покончил с собой в «Матросской тишине»

РИА Новостивчера в 12:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК вчера в 10:23
Кино

В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»

Piter.tv вчера в 08:26
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Политика

Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Lenta.ru 02:31
Шоу-бизнес

Певицу Савичеву шокировала реакция блогерши на трагедию в бане

Певицу Юлию Савичеву шокировала реакция инста-блогерши Екатерины Диденко, которая после трагедии в бане с сухим льдом, в результате которой потеряла мужа и двух друзей, опубликовала видео в сториз.
Московский Комсомолец вчера в 15:44
Спорт

Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в Лахти

РИА Новости вчера в 08:32
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском вчера в 04:37
Единоборства

Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
RT на русском 01:10
Теннис

Надаль выиграл турнир в Акапулько

Sport.ru 01:15
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 28 февраля в 13:26
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
РИА Новости вчера в 18:35
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Газета.Ru 02:07
Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
ТАСС вчера в 18:45
Политика

Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить в Нью-Йорке с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании контроль над вооружениями.
RT на русском вчера в 15:56
Наука

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience.
Piter.tv 28 февраля в 07:24
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM 28 февраля в 21:49
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Политика

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Известия вчера в 15:08
Здоровье

Коронавирус отметился первыми смертями в США, Таиланде и Австралии

Первые жертвы коронавируса появились в Австралии, Таиланде и американском штате Вашингтон.
Уралинформбюро 01:07
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС вчера в 14:36
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Здоровье

Коронавирус. Нужно ли делать домашние запасы лекарств и продуктов?

Британский врач Ричард Дауд из Fleet Street Clinic заявил изданию Express: «Не нужно раздувать панику, необходимости делать какие-то специальные покупки или запасы с учетом коронавируса нет».
MedikForum.ru 27 февраля в 07:48
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество

«Надбавка в 31 рубль»: красноярские пенсионеры жалуются на крошечные прибавки к пенсии

Напомним, на ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 г. Владимир Путин пообещал поднять выплаты пенсионерам на 1 тыс. руб. с 1 января 2020 г. Пенсии для неработающих должны были вырасти на 6,6%.
ТВК 27 февраля в 08:56
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Astera вчера в 14:08
Главное