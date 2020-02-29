Происшествия
ТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Матросской тишине» начали проверку обстоятельств смерти подследственного
Вечерняя Москвавчера в 13:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Кино
В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Шоу-бизнес
Певицу Савичеву шокировала реакция блогерши на трагедию в бане
Певицу Юлию Савичеву шокировала реакция инста-блогерши Екатерины Диденко, которая после трагедии в бане с сухим льдом, в результате которой потеряла мужа и двух друзей, опубликовала видео в сториз.
Спорт
Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в Лахти
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Армия и оружие
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Теннис
Надаль выиграл турнир в Акапулько
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Политика
Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить в Нью-Йорке с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании контроль над вооружениями.
Наука
Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов
Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Политика
Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана
Здоровье
Коронавирус отметился первыми смертями в США, Таиланде и Австралии
Первые жертвы коронавируса появились в Австралии, Таиланде и американском штате Вашингтон.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Здоровье
Коронавирус. Нужно ли делать домашние запасы лекарств и продуктов?
Британский врач Ричард Дауд из Fleet Street Clinic заявил изданию Express: «Не нужно раздувать панику, необходимости делать какие-то специальные покупки или запасы с учетом коронавируса нет».
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Общество
«Надбавка в 31 рубль»: красноярские пенсионеры жалуются на крошечные прибавки к пенсии
Напомним, на ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 г. Владимир Путин пообещал поднять выплаты пенсионерам на 1 тыс. руб. с 1 января 2020 г. Пенсии для неработающих должны были вырасти на 6,6%.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.