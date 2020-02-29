Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
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В «Матросской Тишине» обвиняемый совершил самоубийство

РБК15:25

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

ТАСС14:34

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Интерфакс12:22

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Москва 2413:42

Проводится проверка после самоубийства мужчины в «Матросской тишине»

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РИА Новости12:36

В «Матросской тишине» начали проверку обстоятельств смерти подследственного

Вечерняя Москва13:42
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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Украинские СМИ сообщили о заявлении Гончарука об отставке

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Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Борис Джонсон объявил о помолвке

«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.
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Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
BFM.ru вчера в 14:05
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Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
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В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
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Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
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Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
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