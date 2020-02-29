Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 марта

Интерфакс00:30

В «Матросской Тишине» обвиняемый совершил самоубийство

РБКвчера в 15:25

Проводится проверка после самоубийства мужчины в «Матросской тишине»

РЕН ТВвчера в 14:23

В «Матросской тишине» начали проверку обстоятельств смерти подследственного

Вечерняя Москвавчера в 13:42

СК начнет проверку по факту самоубийства мужчины в Матросской тишине

Москва 24вчера в 13:42

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

ТАССвчера в 14:34

Мужчина покончил с собой в «Матросской тишине»

РИА Новостивчера в 12:36
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«Формула-1» не отменит первые три этапа из-за коронавируса

Компания Liberty Media, которая владеет правами на «Формулу-1», выступила с заявлением по поводу проведения первых трех этапов королевских гонок.
Матч ТВ вчера в 03:53
Политика

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Ведомости 03:41
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Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр

Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
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Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Происшествия

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
РИА Новости 03:02
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Единоборства

Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

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Газета.Ru 03:52
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости вчера в 05:54
Армия и оружие

Илон Маск назвал беспилотный истребитель «убийцей» американского F-35

Илон Маск, миллиардер из США, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» сообщение о том, что беспилотный истребитель с системой дистанционного управления окажется «убийцей» американского F-35.
Discover24 вчера в 01:27
Политика

Турция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев

Газета.Ru 02:52
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:12
Происшествия

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Политика

Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Lenta.ru 02:31
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
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В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
Политика

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Газета.Ru 28 февраля в 23:28
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Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
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На концерте в Париже Мадонна упала и заплакала от боли

Во время выступления на концерте в Париже Мадонна упала со стула и сильно расплакалась. Сообщает новость издание Daily Mail.
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Россия направила два фрегата в Средиземное море

Начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв сообщил, что два фрегата Черноморского флота России направили через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, где должны присоединиться к другим российским боевым кораблям.
Свободная Пресса 28 февраля в 02:41
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Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на Бундеслигу из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
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Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько

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Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Шоу-бизнес

Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале

Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
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В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

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РБК 02:00
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Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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После объявления о разводе Прилучный и Муцениеце проводят время вместе

На днях актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе после восьми лет брака и рождения двоих детей.
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Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
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Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки «СП-2»

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.
Pravda.Ru вчера в 08:04
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