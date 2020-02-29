Происшествия
ТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Футбол
Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Происшествия
В московской кальянной полицейские задержали 70 человек
Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Футбол
«Зенит» подписал соглашение о партнёрстве с торговой сетью «Эльдорадо»
Петербургский «Зенит» подписал соглашение о партнёрстве с крупнейшим ретейлом бытовой техники — «Эльдорадо».
Политика
Турция пропустила в ЕС более 47 тыс. мигрантов
Наука
Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов
Ученые, работающие на базе Мичиганского Университета, заявили, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Финансы
В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании
Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
Происшествия
Дочь Спилберга арестовали за домашнее насилие
Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла была арестована за домашнее насилие.
Кино
Второй сезон сериала «Видоизмененный углерод» стартовал на Netflix
На стриминговом сервисе Netflix появился второй сезон сериала "Видоизмененный углерод".
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Футбол
Президент ФИФА Инфантино открыт для пересмотра правил офсайда
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
По итогам 2019 года самым продаваемым смартфоном в мире стал Iphone XR.
Здоровье
Минздрав скорректировал рекомендации по выявлению коронавируса
В российские поликлиники и больницы поступили свежие рекомендации Минздрава по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в субботу «Интерфакс».
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
Футбол
Суарес назвал условие продления контракта c «Барселоной»
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес заявил, что ему необходимо провести 60% матчей в следующем сезоне, чтобы контракт с ним был продлен.
Политика
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Культура
Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Футбол
Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»
«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Киберспорт
NAVI вышли в гранд-финал IEM Katowice 2020
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»
«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Общество
Восемь вернувшихся из Италии петербуржцев проверят на коронавирус
Восемь вернувшихся из Италии петербуржцев были направлены в больницу имени Боткина для обследования на наличие коронавируса.