Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

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