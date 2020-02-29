Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
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В «Матросской Тишине» обвиняемый совершил самоубийство

РБК15:25

Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»

Интерфакс12:22

В «Матросской тишине» начали проверку обстоятельств смерти подследственного

Вечерняя Москва13:42

СК начнет проверку по факту самоубийства мужчины в Матросской тишине

Москва 2413:42

Проводится проверка после самоубийства мужчины в «Матросской тишине»

РЕН ТВ14:23

Мужчина покончил с собой в «Матросской тишине»

РИА Новости12:36

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

ТАСС14:34
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
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Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
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Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.
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По итогам 2019 года самым продаваемым смартфоном в мире стал Iphone XR.
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Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

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Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
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«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.
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Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

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