Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
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В «Матросской Тишине» обвиняемый совершил самоубийство

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