Происшествия
ТАССОбвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством. "Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Цыганков.
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В Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова
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«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
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В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Названы самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
На вторую строчку в модельном рейтинге опустился лидер 2018 года — LADA 4x4.
Политика
Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США
62-летний Стейер вступил в предвыборную борьбу в июле прошлого года.
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СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве
28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
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Российские дилеры KIA начали реализацию обновленных моделей семейства KIA Ceed, в которое входят пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
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Щитовидную железу губят 5 продуктов
На функционировании органов ЖКТ негативно сказывается глютен. Это приводит к проблемам с усвоением гормонов щитовидной железы.
Экономика
Экс-советник ЦРУ Рикардс рассказал, как США манипулируют золотом
Джеймс Рикардс обратил внимание на то, что в настоящий момент цены на золото формируются в двух местах – на лондонском спотовом рынке и нью-йоркском рынке золотых фьючерсов.
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Политика
Дональд Трамп захотел провести саммит с лидерами РФ и КНР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем желании провести встречу с лидерами России и Китая, в ходе которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
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Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелаб на UFC Fight Night 169
Бой завершился на 38-й секунде после того, как Анкалаев нокаутировал соперника.
Технологии
Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в «Союзе»
Производитель российских космических кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная "дырка", запатентовал способ заклейки таких отверстий с помощью салфетки и клея, патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для страны
Начало войны Турции с Сирией на фоне эскалации ситуации в Идлибе стало ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в решении ЦИК турецкой партии Vatan («Родина»).
Транспорт
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
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