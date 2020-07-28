Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
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Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием. Об этом 28 июля сообщил его адвокат Иван Павлов.В источнике
С чего всё началось
Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь, который ведет дело обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, предлагал ему заключить сделку со следствием, но он отказался. Об этом ТАСС заявил адвокат Иван Павлов.
ТАСС08:26
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