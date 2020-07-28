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Известия

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием. Об этом 28 июля сообщил его адвокат Иван Павлов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь, который ведет дело обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, предлагал ему заключить сделку со следствием, но он отказался. Об этом ТАСС заявил адвокат Иван Павлов.
ТАСС08:26
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Иван Сафронов не пошел на сделку со следствием

Коммерсантъ08:32
RT на русском

Адвокат сообщил об отказе Сафронова от сделки со следствием

RT на русском08:38
Газета.Ru

Сафронов отказался от сделки со следствием

Газета.Ru08:32
Известия

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Известия08:32
РБК

Адвокат заявил об отказе Сафронова заключить сделку со следствием

РБК08:48
Lenta.ru

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Lenta.ru08:30
ТАСС

Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

ТАСС08:26

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
947

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Российская газета07:08
8

Ликвидируемый Навальным ФБК оштрафован на 600 тыс. рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Интерфакс07:40
1

Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву

"Приказом председателя Краснодарского краевого суда от 23.07.2020 Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка, на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ", - сообщили агентству в пресс-службе крайсуда во вторник.
РИА Новости07:54
8

«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»

В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM07:12

СМИ: WarnerMedia проверяет «Шоу Эллен Дедженерес» после жалоб сотрудников на расизм

Медиахолдинг WarnerMedia проводит проверку "Шоу Эллен Дедженерес" на предмет дискримационного отношения к сотрудникам после того, как некоторые из них пожаловались на расизм и "общую нездоровую атмосферу" на съемочной площадке.
ТАСС07:41