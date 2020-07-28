Общество
BFM.ruОбвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов. По словам адвоката, в рамках сделки Сафронов должен был «признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет».
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с чего всё началось
Следователь, который ведет дело обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, предлагал ему заключить сделку со следствием, но он отказался. Об этом ТАСС заявил адвокат Иван Павлов.ТАСС08:26
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