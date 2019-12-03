Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.

с чего всё началось

Командира экипажа разбившегося в мае самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов не признает своей вины, сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.

Обвиняемый в катастрофе SSJ-100 пилот не признал своей вины

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