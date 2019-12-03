Происшествия

REGNUMREGNUMОбвиняемый в катастрофе SSJ-100 пилот не признал своей вины

Командира экипажа разбившегося в мае самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов не признает своей вины, сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.
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с чего всё началось

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.
Коммерсантъвчера в 18:09

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Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru03:10

Заслуженный лётчик заступился за обвинённого в крушении SSJ-100 командира экипажа

Говорит Москва09:55

Семьи погибших в катастрофе SSJ 100 считают несправедливыми обвинения в адрес пилота

Коммерсантъ07:11

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в «Шереметьево»

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Летчик виноват. Ответит за всю систему

Национальная служба новостей11:00

Семьи погибших не согласны с выводами СК о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Газета.Ru03:03

Защите пилота сгоревшего SSJ 100 отказали в возобновлении расследования

ТАСС03:53
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На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

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Американская компания Apple запустила собственную музыкальную ежегодную премию Apple Music Awards.
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Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
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Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Свободная Пресса 10:10
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Проезд в метро Москвы подорожает

Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.
РИА Новости 08:07
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

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Происшествия

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
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Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

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Футбол

Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно

Пенальти не назначен, хотя в процессе игры Васильев разбирался в гораздо более сложных моментах.
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Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
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Происшествия

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом на трассе в Богучарском районе Воронежской области выросло до 17 человек.
Lenta.ru 08:15
Политика

СМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко

Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
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Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
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Транспорт

ГИБДД предлагает пересадить водителей на общественный транспорт

Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах, - Олег Понарьин В связи с этим, он посоветовал возвращаться к "старому советскому способу" и использовать комфортный, массовый общественный транспорт.
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Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года.
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

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Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

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Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Роскачество назвало лучшие приложения для вызова такси

Роскачество проверило 40 самых популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте интернет-магазинов App Store и Google Play.
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Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

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Экс-президент «Спартака» уверен в нечестном чемпионстве красно-белых

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко выразил уверенность в том, что красно-белые в 2017 году стали чемпионами России с помощью судей.
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