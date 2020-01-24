Общество

ИзвестияИзвестияРоссиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Алексей Бурков пошел на сделку с американским следствием, признав свою вину по двум из пяти пунктов обвинений в киберпреступлениях, сообщает в пятницу 24 января, «РИА Новости». Слушания прошли в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Известия18:41

Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным

Lenta.ru18:37

Бурков признал себя виновным по двум эпизодам в суде США

RT на русском18:29

В США обвиняемый россиянин Бурков частично признал вину

РИА Новости18:30

Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным

РБК18:25

Обвиняемый в киберпреступлениях в США Бурков частично признал вину

Газета.Ru18:20

Россиянин Бурков в суде США признал свою вину по двум пунктам обвинения

ТАСС18:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Москва 24 12:59
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС 16:04
Футбол

«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации

«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Metaratings 09:33
Армия и оружие

Армия США получила «летающий авианосец»

В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
РЕН ТВ 17:03
Происшествия

В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок

Продолжение: В Благовещенске нашли хулиганов, разгромивших ледовый городок на площади Ленина Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
АСН24 вчера в 19:19
Наука

Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Что происходит 05:40
Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант в интервью газете "Собеседник" напомнил о призывах убить его сына несколько лет назад.
РИА Новости 17:18
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Политика

Госдума единогласно приняла законопроект о поправке в Конституцию

По итогам голосования Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, который внес президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
Mockva.ru 04:12
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости 18:19
Кино

Фото: первый взгляд на Ричарда Мэддена в предстоящем фильме Marvel «Вечные»

Снимок был опубликован 23 января на портал Digital Spy. https: / / twitter.com / EternalsSecrets / status / 1220348501365862400 На фото запечатлён актёр Ричард Мэдден в образе Икариса — представителя расы Вечных.
REGNUM 15:42
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Известия 12:57
Гаджеты

Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51

На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.
Astera вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Александр Пашков рассказал, почему бросил жену с тремя детьми

Актер Александр Пашков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время откровенной беседы он заговорил и о личном.
Shraibikus News 10:43
Политика

Жириновский назвал ключевую причину распада СССР

Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
ФАН 18:28
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости вчера в 06:00
Армия и оружие

National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет

Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Известия вчера в 23:59
Футбол

«Динамо» договорилось о трансфере Комличенко

Евро-футбол.ру 13:53
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Происшествия

В Москве две школьницы попали в больницу, наевшись пищевой приправы

В Москве две второклассницы были госпитализированы после того, как наелись на улице снега, который посыпали, по их словам, "пищевой приправой".
Российская газета 15:34
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России уже через 60 дней, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин.
РИА Новости вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Infox.ru 17:31
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Общество

Цены на бензин вновь подняли на Камчатке

На Камчатке на АЗС «ННК-Камчатнефтепродукт» вновь изменили в сторону увеличения цены на топливо.
КамИНФОРМ 16:20
Спорт

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

ТАСС Спорт 12:38
Политика

ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Газета.Ru 15:46
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 16:26
Наука

В Тибетском леднике обнаружены ранее неизвестные науке древние вирусы

ToDay News Ufa вчера в 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное