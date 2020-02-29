с чего всё началось

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.

Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

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