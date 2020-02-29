Происшествия
Lenta.ruОбвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
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с чего всё началось
В своих показаниях, которые опубликовало издание Baza, он сказал, что «реабилитация» Ивана Голунова была нужна для недопущения массовых протестов во время Дня России и прямой линии с президентом Владимиром Путиным.Коммерсантъ05:59
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В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
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Через несколько недель после выхода выпуска исполнитель раскритиковал интервьюера, так как полностью просмотрел данный выпуск.
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Как писал NEWS.ru, продюсерская компания «Феномен Филмз» посчитала необоснованным обвинение фильма «Дау» в пропаганде порнографии.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
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Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
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Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
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